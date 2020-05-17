ننشر قرارات وتصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع العيد.

أبرز قرارات وتصريحات رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، خلال أسبوع العيد.:- حظر حركة المواطنين من الـ 5 مساءً في إجازة العيد.- التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا.- غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات من الأحد للجمعة.- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد إلى الجمعة.- مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.- الإعلان عن عودة أنشطة مختلفة بدءا من منتصف يونيو وفقا لضوابط معينة.- سنبحث عودة إقامة الشعائر الدينية في النصف الثاني من شهر يونيو.- اشتراط ارتداء الكمامة للمواطنين في وسائل النقل العام والخاص.- موعد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو.- تشجيع كل المصانع المصرية على انتاج الكمامات المصنعة من القماش لسهولة استخدامها.