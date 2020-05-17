عاجل.. غلق كامل ل 4قرى بالمنوفية للسيطرة على تفشي وباء كورونا

كتب عادل شحتينو

اصدر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تعليماته لمدير أمن المنوفية انه وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالعزل المنزلى لمناطق الإصابات بفيروس كورونا بقريتى طنبشا وكفر طنبشا بمركز بركة السبع اضافة لقريتى جريس وأبو رقبة باشمون لمدة أسبوعين مع حظر حركة المرور والمواطنين خاصة بمناطق الاصابة ومنح العاملين بهذه القرى سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص إجازة طوال مدة الحظر وغلق كافة المحلات والورش ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز ومحلات الجزارة والدواجن واللحوم والبقالة ومنتجات الأغذية والألبان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.