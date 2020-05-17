بطل العالم بكمال الاجسام يرفض تحويل استاد شبين الكوم لنادى استثمارى

كتب عادل شحتينو

انتقد الكابتن محمد قشقوش بطل العالم والبحر المتوسط ومدرب منتخب مصر فى كمال الاجسام قرار تحويل ستاد شبين الكوم الرياضي لنادى استثماري برسوم اشتراك ٥٢الف جنيه لافتا ان هذا التوجه يعد كارثه بكل المقايس واضاف” إنكم بهذا تدفعون الشباب للتطرف والإرهاب والبلطجه والأدمان وتدمرونه تدميرا”. مؤكداً أن الاستاد هو متنفس لأهالي المنوفيه.

و طالب قشقوش بإلغاء هذا القرار المتسرع. مؤكدا انه يتحدث بدوافع الوطنية.

واضاف قشقوش” اننى أتوجه برسالتي هذه للدكتور وزير الشباب و اللواء محافظ المنوفيه و لنواب البرلمان والشخصيات العامه وكبار الرياضيين بالمحافظة.