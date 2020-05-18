فشل محاولة تفجير كنيسة العذراء شرق الإسكندرية..و”المتحدث الرسمي” يصدر بيانا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط شخص ألقي عبوة مولوتوف على كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بمنطقة غبريال، شرقي الإسكندرية،في محاولة فاشلة لتفجيرها.

وأوضح القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الواقعة تمت في تمام الساعة الثالثة فجرا، حيث قام شخص مترجل بإلقاء عبوة مولوتوف علي كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بمنطقة غبريال، شرقي الإسكندرية، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات أو أية تأثيرات علي مبني الكنيسة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صادر مساء امس الأحد، أن كاميرا المراقبة التابعة للكنيسة سجلت الواقعة بالتفصيل وتم التعرف علي هوية مرتكب الواقعة وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه.