“إلهام شاهين” تدخل ” شارع الحبايب” بالإذاعة.. اليوم

تستضيف إذاعة صوت العرب النجمة الكبيرة إلهام شاهين اليوم “الاثنين” من خلال برنامج ” 5 شارع الحبايب ” و الذي تقدمه الا ذاعة يوميا في رمضان في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرا.

وتستعرض شاهين ذكرياتها مع خمس شخصيات أثرت في مسيرتها الفنية و الإنسانية منذ بداياتها و حتى وصلت إلى قمة النجومية .

و في الحلقة تتحدث شاهين مع الإذاعيين محمد عبدالعزيز و ياسمين إبراهيم وعن والدتها السيدة عفاف و التي رحلت منذ عدة سنوات ، كما تتحدث عن أستاذها في معهد التمثيل المخرج و الممثل الراحل كمال ياسين ، و تقدم شاهين التهنئة للنجم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده ، و تذكر شاهين له أنه قدمها في بداياتها لتشاركه بطولة فيلم الهلفوت و هو الدور الذي صعد بها إلى مصاف نجمات الصف الأول سينمائيا .

و اختارت شاهين أن تتحدث أيضا عن الكاتب الكبير وحيد حامد و الذي قدمت عدة أعمال من تأليفه و من إخراج المخرج الراحل سمير سيف و من أبرزها فيلم “سوق المتعة ” ، و تختتم شاهين جولتها في “شارع الحبايب” بالحديث عن المخرج الراحل يحيى العلمي و الذي قدمت معه عدة أعمال متميزة كان آخرها بطولة مسلسل “نصف ربيع الأخر ” مع الفنان يحيى الفخراني ، و يعد برنامج ” 5 شارع الحبايب” هو الفترة الرئيسية لإدارة منوعات صوت العرب خلال رمضان الحالي و الذي قدم مذيعو إدارة المنوعات خلاله حوارات حصرية مع عدد كبير من النجوم .