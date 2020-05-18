مكرم محمد أحمد وعلاقة الصحافة بالسياسة.. على قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب

تذيع قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة د. هيثم الحاج علي ، عبر على قناتها على موقع يوتيوب؛ فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين 18 مايو؛ لقاء خاصا للكاتب الصحفي الكبير نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد؛ مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1993.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وأتاحت الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية نحو 150 عنوانا من إصداراتها؛ للإطلاع والتحميل المجاني، آخرها “حكايات الولاد والأرض” الذى يوثق لبطولات شهداء الجيش والشرطة المصريين فى مواجهة جماعات الإرهاب المسلح، بخلاف حن العلمية والثقافية.