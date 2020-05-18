فتح تجهيزى لبعض منافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب

بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة دكتور هيثم الحاج علي ، في فتح بعض منافذها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية مثل فرع شريف بوسط المدينة وفرع المبتديان وفرع رادوبيس بالهرم وفرع الإسكندرية وذلك لفترة واحدة ( نصف يوم ) من التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا.

مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كالتعقيم والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة للموظف بالفرع، وكذلك للمواطن المتردد على المكتبة.

ويعد هذا بمثابة فتح تجهيزي ليبدأ فعليا بعد أجازة العيد.