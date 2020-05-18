حفل إفطار لـ25 نائب بوسط القاهرة بحضور رئيس لجنة الصحة

قال النائب محمد سليم، إن نواب البرلمان هم ضمير الامة، وأكثر حرصاً وإلتزاماً بالقرارات الاحترازية التى إتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا من أجل سلامة المواطن المصرى.

وتابع؛ نحن النواب الذين أقسمنا تحت قبة البرلمان بأن نحترم الدستور والقانون، وأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن نحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وبشأن دعوته لزملائه لإفطار جماعي أمس أمام منزله بوسط البلد؛ قال النائب إن دعوة الإفطار التى وجهها لبعض زملائه نواب الصعيد من محافظات الأقصر وأسوان وقنا، جاءت بالصدفة بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، ورفعها فى وقت متأخر بعد الخامسة مساء، علاوة على عدم تواجد مطاعم مفتوحة يلجأ اليها النواب للافطار، ولم تكن فيها تجمعات لمواطنين أو غيره وليست مائدة رحمن، ولا يوجد أى تحدٍ أو مخالفة لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية فى مواجهة وباء فيروس كورونا.

وتابع؛ الإفطار كان لنحو 25 شخصاً في مكان يسع 500 فرد، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومن بين الحضور الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة.

مؤكدًا؛ على إدراكه مدى خطورة الموقف والأوضاع التى تمر بها مصر والعالم بسبب تفشى الفيروس، والأمر لم يكن مقصود منه أى مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد النائب محمد سليم؛ أنه بمجرد حضور الشرطة تم فض الافطار والاستجابة من كل النواب الذين انصرفوا واحترموا مطالب الشرطة.