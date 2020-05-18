وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل بالمنيا بتكلفة 1.5 مليار جنيه

في إطار متابعة تنفيذ خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة وفي ثاني جولاته اليوم بصعيد مصر تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه محافظ المنيا معدلات تنفيذ محـور سمالـوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه وحيث يشتمل المحور على عدد 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري كم أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه نهاية الشهر القادم

تفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة و تابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق) بالإضافة الى اعمال الطرق وأكد على ضرورة الانتهاء منه وفقا للجداول الزمنية المحددة وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية. مع ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تحافظ على سلامة العمال والمهندسين العاملين بالمشروع ، كما اكد وزير النقل خلال الجولة على الأهمية الكبيرة للمحور مشيرا الى أنه سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وأضاف أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا إلى أنه بدءا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة ليصل إجمالي المحاور و الكباري على النيل (59 كوبري) لافتا الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).