النواب يوافق على تعديلات ضريبة الدخل والدمغة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحاله لمجلس الدولة.

وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة الاثنين، حذف تعديل المادة (29 مكرر)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تنص على ترحيل الزيادة في الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.

وتنص المادة على الآتى: حال زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط.

وتبين من خلال المناقشات أنّ المادة لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، لكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، وتنص في النص القائم أن ترحل الزيادة في الخسائر للسنة الثالثة، أما في التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقط، وهو ما اعتبره الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أنّه قد يعطى انطباعا لدى المستثمرين في البورصة، بأنّ القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون.

وقال عبدالعال: نحن في جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطي تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين في البورصة.

وأضاف أن البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهي سوق هش في الشائعات، بالتالي التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في الاستثمار.

وتابع عبدالعال: الشائعة قد تضر وتوقف حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة.

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذي دار في الجلسة بين رئيس المجلس وممثلي الحكومة، موضحا أن الحكومة لم تضع هذه المادة في مشروعها، واللجنة هي التي ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها.

وأضاف: المشروع بيقول لا ترحل الخسائر، واللجنة قررت ترحيلها سنة.