مستشار الرئيس للصحة والوقاية : قد نضطر لفرض الحظر الشامل 

قال مستشار الرئيس للصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، إن فيروس كورونا شرس جدا وعنيد وسريع الانتشار، مؤكدا أن هذه الصفات تعد أحد أسباب زيادة أعداد الإصابة.وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” مساء امس الأحد، أن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها قد تضطر لفرض الحظر الشامل في ظل زيادة الإصابات، لأن صحة الإنسان هي الأولوية.ولفت إلى أن الحل الوقائي لتجنب العدوى والقضاء على “كابوس” كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.وذكر أن زيادة إصابات فيروس كورونا متوقعة، وأنه يجب على المواطنين التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالبقاء في المنازل وعدم الخروج.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة ، أمس الأحد، أنه تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بالفيروس ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة، وهي نسبة الإصابة الأعلى منذ ظهور الفيروس في مصر.