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المهندس نجيب ساويرس يكشف عن موقف بكى فيه من فرحته: “عندما ذهبت إلى العراق وجبت اتنين من  المهندسين اللى كانوا مخطوفين”

كتب جريدة الأهالي
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كشف رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير “تويتر” عن الموقف الذي بكى فيه من فرحته..وقال:”بكيت يوم ما روحت العراق و جبت اتنين من  المهندسين اللى كانوا مخطوفين “.

بكيت يوم ما روحت العراق و جبت اتنيين من مهندسينى اللى كانوا مخطوفين …. https://t.co/pORkyOPk86— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 18, 2020

Posted by Naguib Sawiris on Monday, May 18, 2020

 

جريدة الأهالي
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