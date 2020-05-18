المهندس نجيب ساويرس يكشف عن موقف بكى فيه من فرحته: “عندما ذهبت إلى العراق وجبت اتنين من المهندسين اللى كانوا مخطوفين”

كشف رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير “تويتر” عن الموقف الذي بكى فيه من فرحته..وقال:”بكيت يوم ما روحت العراق و جبت اتنين من المهندسين اللى كانوا مخطوفين “.