بعد لقاء جمعه بمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا..وزير الرى : تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين حرصا على العاملين بالوزارة

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه بصحه جيده وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاء جمعه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته اليوم بالفيروس ، وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي .

وأشار عبدالعاطى الى انه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة

وأعرب الدكتور عبد العاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، ويهيب الدكتور عبد العاطى بكافة المصريين بضرورة إتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.

وتجدر الاشارة الى ان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.