النيابة العامة تأمر بتقديم المتهم محمد وليد فكري للمحاكمة الجنائية في واقعه القتل الخطأ

كتب عادل شحتينو

أمرت نيابة “أول ٦ أكتوبر الجزئية” اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري بتقديم المتهم محمد وليد فكري السيد للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مُرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المُنظمة للمرور؛ وذلك خلال قيادته سيارة بحالة يَنجُم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه مُحدِثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، فضلاً عن اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى، واتلافه الدراجة استقلال المجني عليه.