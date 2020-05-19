ضبط700 كجم لحوم وكبد فاسدة بقرية بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تمكنت لجنة تفتيشية فجر اليوم الثلاثاء مكونة من مديرية الطب البيطرى بالمنوفية ومديرية الصحة ومكتب الأغذية بشبين الكوم ومباحث التموين والمُشكلة من الدكتور هانى شمس الدين كبير أطباء إدارة التفتيش على المجاذر واللحوم والدكتور محمد فتحى من مديرية الطب البيطري والدكتور خالد الحاج على مدير رقابة الاغذية و على السبع مدير مكتب شبين الاغذية و رشيد العماوى مباحث التموين واحمد العشماوى مفتش الاغذية و بمصاحبة قوة من شرطة مركز شبين الكوم من ضبط700كجم لحوم قطع وكبده ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمى بمصنع لتصنيع اللحوم بقرية شنوان مركز شبين الكوم وعلى الفور قررت اللجنة مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر رقم 6187 جنح أمن الدولة طوارئ قسم شرطة مركز شبين الكوم وتم التحفظ على المتهم وجارى العرض على النيابة.

تأتى هذه الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية بمحاربة كل مظاهر الغش ومنع تداول الأغذية الفاسدة بالأسواق والمحلات