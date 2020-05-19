مديرية أمن القاهرة تضبط 7 عاطلين لقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح

ألقت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية وحال إستقلالهم عدد (2) دراجة نارية ” تروسيكل” ملك إثنين من المتهمين ، محمل عليهما مضبوطات، كمية من حديد التسليح “خردة” وزنت حوالى 800 كيلو جرام – مقص حديدى- بلطة حديدية. وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من منطقة الإزالات الكائنة بشارع جسر السويس بأسلوب “القطع والمغافلة” بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وبإستدعاء أحد موظفى رئاسة حى النزهة تعرف على المسروقات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.