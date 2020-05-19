الدورة الرابعة “لقمة صوت مصر”

برميل “برنت” يكسر حاجز الـ34 دولاراً

تواصل أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ34 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية…