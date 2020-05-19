” الفيس بوك ” يتسبب في ضبط تشكيل عصابى في مدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مواطنين، بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عقب عرضه شقه سكنية للبيع بدائرة القسم ، وإتفقا معه على التقابل بذات المنطقة لمعاينة الشقة تمهيداً لشرائها، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئا بعدد (5) أشخاص يستقلون سيارة طراز “فان” لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا بإستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على عدد 3 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار. بإجراء التحريات وجمع المعلومات . أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 عاطلين “لثلاثة منهم معلومات جنائية” – سائق). عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم حال إستقلالهم (سيارتان طراز “فان” – إحداهما قيادة أحد المتهمين يعمل عليها كسائق “والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة” ، والأخرى “مستأجرة بمعرفة أحدهم”) ، وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – هاتف محمول “خاص بأحد المجنى عليهما “) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص ” لا يمكنهم الإرشاد عنه ” ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب ” النصب وإنتحال صفة رجال الشرطة” ، وأقروا بإرتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من أحد المواطنين وتم بإرشادهم (مبلغ مالى 16 ألف جنيه – عدد 4 هواتف محمولة “جارى التوصل لمالكيها”) ، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.