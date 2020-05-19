الحمالات بالعاصمة تمكنت من فتح 61 جراج مغلق

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية. وحذر محافظ القاهرة أصحاب العقارات السكنية على مستوى المحافظة من الامتناع عن فتح الجراجات أو تشغيلها فى غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى أنشطة أخرى لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية. وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملات فتح الجراجات المغلقة بالعاصمة تمكنت من فتح 61 جراج مغلق بعدة أحياء خلال أسبوع. وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى فتح الجراجات وتخصيصها للغرض الذى أنشأت من أجله والمرور الدورى على جميع العقارات للتأكد من وجود الجراجات طبقًا لتراخيص البناء المنصرفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا فى حالة المخالفة