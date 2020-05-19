استصدار تراخيص مراكز تجميع الألبان لأول مرة بالمنوفية

قامت اليوم اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومدرية الطب البيطرى والزراعة بالمنوفية بإجراءات ترخيص مراكز لتجميع الالبان والتى تم تطويرها تحت إشراف المشروع الاوروبى (sasme) .

تنفيذا الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجال الثروة الحيوانية والاهتمام بمراكز تجميع الألبان وبعد ما يقرب من عام ونصف عمل شاق في اختيار المزارع وفحص الحيوانات فنيا وبيطريا لضمان جودة الألبان .

بقيادة منسق مكون الألبان د عبد الرشيد غانم وبدعم لا محدود من وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية دكتور السيد عوض المسؤول التنفيذى الأول