شعراوي: تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه لمتابعة سير العمل بالمحافظة

قال وزير التنمية المحلية اللواء ” محمود شعراوي” ، أن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه ” هيثم الشيخ”, لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلي رأسها تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية, فيما يخص إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ، وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة, التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص أجازة عيد الفطر المبارك.

كان شعراوي قد أجري، اتصالا الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان علي صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة. وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها السيد المحافظ خلال الأسبوع الجاري ، وكذا إجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان علي صحتهم.

وأشار وزير التنمية المحلية الي أنه التقي يوم الأحد قبل الماضي ١٠ مايو الجاري الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة ، وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت خلال الزيارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة للسيد المحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة. وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً خلال اللقاء الحفاظ علي المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالايدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية .

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة علي مدار الأسبوع ، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلي كافة المترددين علي الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة. وأكد شعراوي إلي أنه تم صرف كمامات علي العاملين بالوزارة ويتم منع دخول أي موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة وكذا تم التنبيه علي كافة المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الكمامات علي الموظفين والمترددين واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.