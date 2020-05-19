محادثات جديدة في جنيف بين أطراف الصراع بسوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص “جير بيدرسن ” اليوم , إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور، مضيفا أن الهدوء في القتال ربما يتيح فرصة لبدء رأب ”عدم الثقة العميق العميق“ بينها, وذلك حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال للصحفيين إن أطراف الصراع ”اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء“. ولم يحدد تاريخا وقال إنه لن يكون ممكنا عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية.

وخلال الإفادة الصحفية ذاتها، كرر بيدرسن رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين وحث الولايات المتحدة وروسيا على التحدث بشأن إعطاء دفعة السلام.