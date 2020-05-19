برميل “برنت” يكسر حاجز الـ34 دولاراً

تواصل أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى الـ34 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي, وذلك حسبما ذكرت “بلومبرغ“ الأمريكية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت”، عند 34.45 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق, في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.22% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لموقع “بلومبرغ“.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب الأسود وسط مؤشرات على تعافي الطلب على الخام بعد تراجع حاد سجلته الشهر الماضي.

وتلقي أسواق النفط دعما من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة “أوبك+”، ومن عودة النشاط الاقتصادي بشكل جزئي في بعض الدول.

كما أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ينخفض مع تقليص شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز العاملة لأقل مستوى على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي.

وساهم ذلك جزئيا في تهدئة المخاوف من نفاد طاقة التخزين في نقطة تسليم عقد الخام الأمريكي في كاشينح بأوكلاهوما.

وقال مايكل مكارثي من “سي إم سي ماركتس” بسيدني: “في ظل السحب المفاجئ الذي شهدناه من المخزونات في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، يبدو مستبعدا أن تتجدد مخاوف طاقة التخزين“.