القومى لثقافة الطفل يصدر مجلد ثقافة الطفل

فى إطار الدور البحثي للمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة أ.د هشام عزمي؛ أصدر المركز برئاسة الكاتب محمد ناصف مجلة “مجلد ثقافة الطفل” العدد 47 – شتاء 2020؛ تناول المجلد العديد من الدراسات البحثية مقسمة إلى ستة أبواب، أولاً: مقالات؛ وهي: عطر الشاروني في محبة الأطفال بقلم أحمد عبد النعيم – أحمد سويلم بين أدب الأطفال وثقافتهم بقلم عبده الزراع – هيا نتعرف على فاطمة المعدول بقلم د السيد نجم – “فريد معوض” يغرس حكايات دائمة الخضرة في مجموعته القصصية “علمنا الطير” بقلم محمد عبد الظاهر المطارقي – كائنات على ماهر المدهشة بقلم نشأت المصري – الحُب بنية محورية في رواية (قلوب العصافير) لعبد الباسط البطل بقلم محمد عبد الستار الدش.

ثانيًا: بحوث ودراسات؛ وهي: التراث القصصي لأدب الأطفال في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بقلم نورا عبد العظيم، ثالثًا: ملف العدد (الدمج وقبول الآخر)؛ وهي: مفهوم الدمج وتاريخه لعلي حسين وفايزة فرج – التعليم المدمج ودمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية لد. هدى الأنشاصي – الدمج ضرورة اجتماعية ومسئولية إنسانية وأخلاقية لعماد محجوب – دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين في المراحل الدراسية لنجلاء مأمون – الكود الفني الذي يجب توافره في مباني المعاقين لمروة عادل.

رابعًا: التجارب وعروض الكتب المركز؛ “تجارب” فاعلية موقع إلكتروني قائم على استخدام القصة لهناء فريحان فهيد – تصميم برنامج تدريبي لمعلمات رياض الأطفال على مهارات الدمج بين الأطفال المعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم والعاديين في الروضة إعداد هبة صلاح مصطفى – فعالية برنامج تدريبي لفريق العمل بمدارس الدمج في تحسين التفاعل الاجتماعي بين تلاميذ مرحلة الحلقة الابتدائية إعداد: هدى فتحي حسانين، “عروض الكتب” المعلمون بناة ثقافة عرض لأحمد عبد العليم – كتابي أحمد زويل وأبطال…أبطال لمها ثاقب – رواية حبيبة لنادية إسماعيل.

خامسًا: شخصية العدد (كامل الكيلاني) إعداد صفية إسماعيل، سادسًا: ببليوجرافيا شارحة لرسائل جامعية عن الدمج وقبول الآخر من (2010-2019) إعداد ريهام عنتر وإنجي مدثر ومروة عادل، سابعًا: إصدارات في كلمات إعداد نادية حسين وإسراء عبد الرحمن، والقائمون على ظهور المجلد محمد عبد الحافظ ناصف المشرف العام، صفية إسماعيل المحرر العام، أحمد عبد العليم مدير التحرير، مها إبراهيم مدير التحرير الفني، محمد مختار إشراف فني، محمود إسماعيل وحنان شوقي تنفيذ فني، جلال الدين جمال تصميم غلاف المجلد، أحمد عبد العاطي مراجعة لغوية، آيات حسني جرافيك.

وأشار الكاتب محمد ناصف رئيس المركز أن المركز بدأ بتحويل إصدرات كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام مرئي pdf على موقع المركز وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس؛ وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة “خليك فى البيت الثقافة بين إيديك” التي أطلقتها أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ الكتاب pdf: http://www.enccc.org/pdf/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84.pdf?fbclid=IwAR3zNuypuUaw2gSDCnD1CrnM3otJtzHZquiMQ55Cz-x6ZksQVb4–NF-468

وأكد ناصف أن المركز بصدد إقامة حفلات توقيع لإصدارات المركز الجديدة قريبًا أون لاين على قناة اليوتيوب؛ ومنها “مجلد ثقافة الطفل”