تحرير 4 الآف و 108 محضر تقسيم وإزالة فورية لـ 45 حالة تعدي بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 4 الآف و108 محضر تقسيم بزمام المحافظة علي مساحة إجمالية بلغت 837 فدان و 11 قيراط و 15 سهم ، مشدداً علي تكثيف الأعمال لرصد المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين بتقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية وحفاظاً علي الرقعة الزراعية .

كما أشار المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية إلي تنفيذ إزالة لعدد 45 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 2 فدان و 9 قيراط و 20 سهم خلال الفترة من أول مايو الحالي وحتي أمس الإثنين وذلك من خلال الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة ، ومؤكداً علي إستمرار الحملات والمتابعة الدورية للتصدي للمخالفين والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير .