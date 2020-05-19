وفد الطب الوقائي بوزارة الصحة يستعرض خطة المنوفية للحد من انتشار فيروس كورونا

كتب عادل شحتينو

استعرض اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خطة محافظة المنوفية الاستراتيجية للتعامل مع الازمة والحد من انتشار فيروس كورونا وما تم من اجراءات احترازية ووقائية منذ بدء ظهور حالات الاشتباه وكيفية التعامل مع تداعيات فيروس كورونا ، جاء ذلك خلال لقائه بفريق الطب الوقائي بوزارة الصحة برئاسة د محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والفريق المرافق له من اخصائيي مكافحة الامراض المعدية والوبائيات ، حضر الاجتماع امحمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة ، ومدير مستشفى حميات شبين الكوم ووكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي .

حيث أشار محافظ المنوفية الي انه تم اتخاذ اجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس من خلال العزل الجزئي لبعض المناطق و المربعات السكنية التي ظهر بها اصابات ومخاطبة كافة الجهات المعنية لإعطاء اجازات للعاملين بالقطاع العام والخاص وكذا تشكيل لجان للمرور والمتابعة الدورية للالتزام بالعزل المنزلي والتواجد الامني ، مضيفا انه تم التنسيق الكامل مع الوزارة لتخصيص مستشفي الباجور ومركز اليونسكو كمستشفيات عزل دعما للمنظومة الصحية فضلا عن تجهيز المدن الجامعية لاستقبال العالقين من ابناء الوطن وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية ، فضلا عن تشكيل لجان لحصر المخالطين ومخالطيهم ومتابعة اجراءات العزل المنزلي وايضا تشكيل لجان للمرور علي المصانع بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين مؤكدا علي توجيه انذار للمصانع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين .

واضاف ابو ليمون انه قرر عدم اداء الخدمة لمن لا يلتزم بلبس الكمامات للمترددين علي المصالح الخدمية والزام السائقين والركاب بكافة مواقف المحافظة بارتداء الكمامات كما تم تشكيل لجان لمتابعة هذا الامر وتوقيع عقوبة علي السائقين الغير ملتزمين ، كما اشار محافظ المنوفية الي عدم التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارت الحظر وغلق المحال التجارية في موعدها وفض الاسواق ومنع التجمعات واصدار التعليمات الدورية بالتعامل الفوري مع اية تجاوزات .

كما اكد محافظ المنوفية علي انه وجه بتوسيع دائرة الاشتباه وحصر المخالطين ومخالطيهم لسرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته ، مشيرا الي انه في اطار المشاركة المجتمعية تم تخصيص جناح بسعة 40 سرير بمستشفى العربي الجديد بقويسنا لاستقبال الحالات المصابة وسيتم افتتاحها بداية الاسبوع المقبل .

ومن جانبه قدم الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة التحية للمحافظ علي الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس كما نقل شكر وزيرة الصحة للمحافظ علي الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في هذا الشأن مؤكدا علي ان هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الوزارة للمتابعة المستمرة لجهود المحافظات في هذا الشأن والوقوف علي اخر المستجدات اول بأول مشيرا الي تقديم كافة اوجه الدعم الكامل للمحافظة ، كما اشار الي ان الاكتشاف المبكر للمرض وتوسيع دائرة الاشتباه يساعد علي سرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته ، مؤكدا علي ضرورة تكثيف برامج التوعية للمواطنين وكيفية التعامل مع بدء ظهور الاشتباه وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المعمول به .

هذا وقد انتهي الاجتماع لعدة توصيات أهمها تشديد الرقابة علي الاسواق والمصانع وبحث امكانية استخدام مستشفى اليوم الواحد بأشمون كمستشفى عزل بسعة 60 سرير وكذا التأكيد علي لامركزية الحالات المصابة وامكانية اخضاعهم للفحوص كل وفق منطقته او محافظته وكذا بحث امكانية الزام اتوبيسات النقل العام وكافة وسائل المواصلات واتوبيسات المصانع ب50 % من حمولة الركاب .

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علي تعاونها المثمر والبناء في الارتقاء بالمنظومة الصحية كما قدم الشكر لجيش مصر الابيض وكافة الاطقم الطبية علي دورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة .