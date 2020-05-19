النيابة العسكرية تتحفظ على المخالفين بالتعديات على الاراضى الزراعية بسرس الليان بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بالمنوفية برئاسة هناء عقيلة رئيس المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة سرس بقيادة الرائد مصطفى عباس والمهندسة مروة زهران نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية والزراعة والإشغالات بحملة إزالات مكبرة حيث تم إزالة عدد ٦ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بزمام المدينة بإجمالي ٦٥٠ م ولم يتم تقدبم طلبات تصالح بهذه المخالفات وقد تم التحفظ على المخالفين من قبل النيابة العسكرية وإلزامهم بدفع تكلفة الإزالة.

وقد شددت رئيس المدينة على إستمرار تلك الحملات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتى هذه الحملة بناء على توجيهات اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون.