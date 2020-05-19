أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” عن أسماء الفائزين بمسابقة مشروعات التخرج لطلبة الجامعات “ابتكار IbTIECar”، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

“ايتيدا” تعلن الفائزين بمسابقة مركز الإبداع التكنولوجى لمشروعات التخرج “ابتكار” السابق 1 od 2 | التالي

وحصد الجوائز المالية للمسابقة التى بلغت قيمتها نحو 180 ألف جنيه مصرى 15 مشروع من 11 جامعة/ معهد، وذلك من إجمالى 125 مشروع تقدموا وشاركوا فى مسابقة هذا العام والتى أعلن عنها المركز فى أغسطس الماضى من عام 2019.

كما يحصل الفائزون على أولوية التدريب المجانى والانضمام لمسرعات الأعمال التابعة للمركز والمنتشرة فى 5 محافظات مختلفة وهى الجيزة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والمنيا وذلك لمدة 3 أشهر.

حضر مراسم الاحتفال وتكريم الفائزين المنعقدة عبر الإنترنت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز، والدكتورة داليا جمال، مديرة إدارة دعم الإبداع بالمركز، وعدد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى ممثلى الجامعات والجهات والشركات الراعية للبرنامج.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة هالة الجوهري، أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بمحور بناء الانسان المصرى حيث تعمل غالبية برامج الهيئة على تطوير المهارت الرقمية ورفع قدرات الشباب بهدف تمكينهم من التكنولوجيات الحديثة وخدمة الطلب المتزايد على هذه المهارات سواء من الشركات المحلية أو العالمية المستثمرة فى مصر. وأشارت الجوهرى إلى برامج الهيئة المتنوعة التى تستهدف تحفيز الإبداع التكنولوجى ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب بهدف خلق جيل من رواد الأعمال قادر على ابتكار حلول غير تقليدية للمشكلات المجتمعية من خلال الإبداع فى مجالات التكنولوجيا المختلفة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور حسام عثمان، على مشروعات التخرج والأفكار المبدعة التى قدمها الطلبة للمسابقة. كما أشاد بدور الجهات المشاركة فى المسابقة والجهود التى يقوم بها الرعاة سواء فى ناحية تقديم الجوائز المالية أو الرعاية الفنية للمشروعات المتخصصة فى المجالات ذات الصلة بالجهة الراعية. وأوضح عثمان أن المركز يقوم بخدمة ودعم منظومة ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع بشكل منهجى وتسلسلى حيث أطلع الطلبة والخريجين المشاركين فى الحفل على برامج المركز المختلفة التى تساعدهم فى تحويل أفكارهم إلى خطط أعمال فعالة وإنشاء شركات ناشئة واعدة، وأشار إلى عدد من النماذج المصرية الناجحة التى استطاعت أن تجتذب استثمارات فى الآونة الأخيرة.

ويتم تنفيذ المسابقة بالتعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية ومؤسسات تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث شارك فى رعاية هذه النسخة من المسابقة شركة Huawei والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA وشركة DELL EMC.

وتختص مسابقة IbTIECar السنوية بمشاريع التخرج لطلبة الجامعات المتخصصة وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز ثقافة الإبداع لدى شباب الجامعات، وتشجيعهم على تطوير أفكار متميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وركزت المسابقة على 8 مجالات تكنولوجية محددة طبقا للتوجه الاستراتيجى للدولة نحو الاتجاهات التكنولوجية الحديثة ومنها تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء للمدن الذكية، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز والواقع الممتد، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن مسابقة ابتكار انطلقت عام 2012، بهدف اكتشاف المواهب الشابة أصحاب الأفكار والابتكارية من طلبة الجامعات حيث يقوم المركز وشركاء المسابقة بتكريم المشاريع البارزة وتمويلها ونشرها فى مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشير إحصائيات المسابقة بعد عامها الثامن إلى تقدم 1114 فكرة و 881 مشروع من 60 جامعة/ معهد، فاز منهم 170 مشروع / فريق بإجمالى جوائز مالية مليون و 230 ألف جنية مصري.