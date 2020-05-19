“المركزي” يقدم ضمانات قروض بـ100 مليار جنيه لمساعدة الشركات

أعلن البنك المركزي أنه سيقدم 100 مليار جنيه مصري كضمانات قروض للبنوك لتشجيع إقراض الشركات خلال أزمة فيروس كورونا.

وحسب أ.ش.أ ،قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن القرار يأتي في وقت تتنامي فيه مخاطر الأعمال، لاسيما فيما يتعلق بالشركات والتمويل.

وتحمل القروض فائدة 8%، وهو ما يقل عن سعر الاقراض الرئيسي للبنك المركزي البالغ 10.25%.

وأضر فيروس كورونا بالاقتصاد المصري، وبخاصة مع توقف السياحة بشكل شبه تام، حيث يشكل القطاع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي منذ مارس الماضي.