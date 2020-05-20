التمركز العسكرى للقوات الأمريكية فى الشرق الأوسط, ما بعد كورونا.

كانت البداية فى أكتوبر من العام الماضى عندما لوّح الرئيس الأمريكى ” دونالد ترامب” بسحب القوات الأمريكية من سوريا, وقال فى تغريدةٍ له على تويتر ” لقد حان وقت خروجنا من الحروب السخيفة, سنقاتل فقط فى المكان الذى يتعلق بمصالحنا، وسنحارب من أجل الفوز”، ثم تبِع ذلك خلال شهر أبريل من العام الحالى، تقديم العضو الجمهورى في مجلس الشيوخ الأمريكى ” بيل كاسيدى”, مقترح قانون بسحب القوات الأمريكية من السعودية بعد 30 يوماً من الموافقة عليه، للضغط على المملكة لتخفيض إنتاجها النفطى, الذى أدّى لهبوط أسعار النفط والإضرار بشركات الطاقة الأمريكية.

فى المقابل جاء رد “البنتاغون” (وزارة الدفاع الأمريكية) على هذه الأنباء بأنها “خطوات روتينية”، وتتم بشكل أساسي من أجل أعمال الصيانة، كما ذكر موقع “ميليتارى تايمز” لأخبار الجيش الأمريكي وصحيفة واشنطن بوست, لكن إجابة ترامب بـ” لا أريد التحدث عن ذلك”، رداً على سؤال طرح عليه حول هذا الموضوع خلال لقاء بالبيت الأبيض، وعلّل ذلك بتراجع التهديد الإيراني, وهذا الأمر يثير التساؤلات والشكوك حول ما يحدث حقاً خلف الأبواب السياسية الأمريكية الموصدة.

على الجانب الآخر ذكرت ” إيلين وولد” المؤرخة فى مجال الطاقة, في تعليق نشره موقع مجلة “فوربس” أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية من السعودية يتعلق بالنفط, حيث يتم سحب بطاريات باتريوت، التي تم نشرها بعد الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية بالطائرات المسيرة في سبتمبر 2019, وأضافت أن الجنود الذين تم نشرهم بعد الهجمات، يستعدون للمغادرة، بالإضافة لدراسة الجيش الأمريكي للوجود البحري الدائم في منطقة الخليج وإمكانية تخفيضه أيضاً, رغم موافقة الرياض على تحمل أعباء نشر قوات أميركية في الأراضي السعودية في أغسطس الماضى.

يًذكر فى هذا السياق أيضاً أنه تم إخلاء الأمريكيين لعدد من قواعدهم في العراق, بالإضافة لمحاولة ابتزاز كوريا الجنوبية كى تدفع مليارات الدولارات, كنفقات عسكرية للقوات الأمريكية على أرضها, لكنها رفضت, وبحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذُكِر فيه أن وزير الدفاع الأمريكي “مارك أسبر”، يضغط لانسحاب قوات بلاده من وحدة المراقبين المتعددي الجنسيات، المتمركزين في شبه جزيرة سيناء في مصر, لأنه يرى أن وجود تلك الجنود استخداماً غير فعالاً لموارد وزارة الدفاع, وأن الخطر على أرواح الجنود الأمريكيين هناك لا يبرر ذلك, لكن وزارة الخارجية الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية تعارضان هذه الخطوة، خشية استيقاظ تنظيم “داعش” في المنطقة.

وقال مسؤولون في “البنتاغون”، إن نشر القوات الأمريكية فى القوة المتعددة الجنسيات فى سيناء (فى قاعدتين: شمال سيناء, والأخرى في شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر)، يُعتبر جزءً متجدداً من نشر القوات الأمريكية حول العالم, لكن الانسحاب المحتمل يعارضه المسؤولون الإسرائيليون, الذين يرون أن الوجود الأمريكي يُقيّد الجيش المصرى, ويساهم في مراقبة مستقلة على نشاطه العسكري في سيناء.

ويشمل التأثير المتناقص للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تدابير تؤدي لتفاقم النزاعات القائمة، وتؤدي بالقوى العالمية والإقليمية الدفع بأجنداتها, لكن لن يكون انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية فوريًا ولا كاملًا، لكنه جزء من نزعة للتراجع عن الساحة الدولية (الصدام مع أعضاء الناتو، ومغادرة اتفاق باريس للمناخ والشراكة عبر المحيط الهادى، والجدال مع أوروبا والصين حول التجارة مع إيران، والخلافات حول التعريفات الجمركية والتجارة مع بكين)، كلها علامات على الهجوم على النظام الليبرالي متعدد الأطراف الذى أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.

ويرتبط هذا التراجع بانحدار أمريكا نتيجة (المشاكل الداخلية الخطيرة, تفشي عدم المساواة، وأزمة التمثيل السياسي، وتحديات التماسك الاجتماعي، والافتقار للبنى التحتية الحديثة، الصعود الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي للدول الأخرى خاصة الصين).

كل تلك المؤشرات يراها بعض المحلليين والمراقبين أنها حتى وإن لم تنهار الإمبراطورية الأمريكية بعد، لكن طريق انهيارها قد رُسم.