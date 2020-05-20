د. عواطف عبد الرحمن تكتب :ثقافة الشباب والعنف الرمزى فى زمن العولمة

*بقلم د. عواطف عبد الرحمن :لقد منحت الثورة التكنولوجية فى المعلومات والاتصال، دفعة قوية للاقتصاد الرأسمالى العالمى المتمثل فى الشركات المتعدية الجنسية والمؤسسات المالية الدولية والثمانية الكبار، الذين استفادوا من التكنولوجيا الاتصالية وسخروها لنشر الثقافة الكونية ذات طابع استهلاكى هدفها الأساسى خدمة السوق العالمية، من خلال تحويل المنتجات الثقافية إلى سلع تخضع لقوانين السوق. وتواجه الثقافة فى ظل العولمة الرأسمالية مخاطر عديدة تهدد استقلالها وتميزها. إذ أن يحكم منطق الربح فى الإنتاج الثقافى يمنح السوق وآلياتها قوة رقابة متزايدة فى مجال الصناعات الثقافية كما يعطى الثقافة الاستهلاكية المتأمركة سيادة وهيمنة غير مسبوقة. وهناك صلة وثيقة بين هذه الثقافة الاستهلاكية وبين فئات الشباب فقد استطاعت أمريكا منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضى أن تطور صناعة ثقافية واسعة موجهة إلى الشباب داخل أمريكا وخارجها تمثلت فى السينما والموسيقى والدراما التليفزيونية، وأصبحت أمريكا اليوم القوى الاقتصادية الرئيسية الوحيدة القادرة على التصدير الفورى لهذه الصناعة لتغطية احتياجات الشباب الثقافية فى مختلف أنحاء العالم فقد أصبحت تسيطر دون منازع على الاستهلاك الثقافى من جانب شباب العالم كله. ونطرح فى هذا الصدد مجموعة أسئلة مركزية عن ملامح الإعلام الكونى أو العولمى وعن الميكانيزمات التى تستعين بها الثقافة الاستهلاكية العولمية فى تشكيل فكر واتجاهات الشباب المعاصر وعن دور الدولة والمثقفين والمجتمع المدنى فى مساندة الإبداع والثقافة الوطنية الجادة لمواجهة الثقافة الاستهلاكية الوافدة، وتتشكل الثقافات التعويضية للشباب كرد فعل على الضغوط الأسرية والمجتمعية فى إطار مجموعات الأقران وتتجسد فى نمط حياة جماعى يتسم بالهامشية فالشباب يعانون من وضع اجتماعى ملتبس فهم لم يعودوا أطفالاً ولم يصبحوا كباراً بعد. ولذلك يلوذ الشباب بعالم خاص يخلقونه لأنفسهم وفقاً لمعاييرهم ويوجد بجانب الثقافة التى تقدمها وسائل الإعلام للشباب ثقافة الشباب أنفسهم وتتمثل فى الإبداعات الأدبية والموسيقية. ولا شك أن الثقافة الفرعية للشباب التى أجريت عنها عدة دراسات أمريكية وفرنسية تعد فى الأساس علامة قطيعة مع المجتمع وليست جسر عبور إليه. المهم أن هذه الثقافة الفرعية للشباب تحولت إلى سوق استهلاكية استثمرتها الشركات التجارية الكبرى المسيطرة على وسائل الإعلام. وأهم تحدى تواجهه ثقافة الشباب لا يتمثل فحسب فى كونها تواجه ثقافة الأجيال السابقة أو تتمحور حول مقولات عقيدية سلفية بل تتعرض إلى مخاطر الإستيعاب والتنميط على مستوى كونى بمعنى أنها مهددة بإفراغها من مضامينها الجوهرية التى تقوم على النقد والرغبة فى التجاوز والتغيير والاستقلالية فى بناء الذات وتتعرض إلى خطر تحويلها إلى ثقافة استهلاكية تستهدف خدمة مصالح السوق والقوى الدولية المهيمنة عليه اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً وإعلامياً. ففى ظل تصاعد هيمنة الشركات الاحتكارية على وسائل الإعلام الفضائى وشبكات المعلومات والاتصالية السلكية واللاسلكية وفى ظل إزالة الحواجز أمام سيولة المعلومات والاتصالات عبر الكون انتقلت البشرية إلى مرحلة الفضاء الافتراضى ولم تعد الجغرافيا تحدد قواعد التجارة والتواصل الانسانى أصبح الإعلام خاضعاً لسيطرة السوق بقيمه وآلياته وتعتبر الإثارة هى الوسيلة الأساسية التى تستعملها القنوات التجارية لجذب المشاهدين وتتخفى وراء هذه المساحات الإعلامية صناعة الرغبات التى تستهدف استقطاب أكبر عدد من الشباب عبر برامج التسلية والإثارة.

ومما يجدر ذكره، أن الفضائيات تركز على أخبار المال والأعمال والبورصات فهل المقصود التثقيف المالى أم المقصود جعل المال المرجعية الأساسية عند المُشاهدين؟ وتمثل الرياضة بفضل التحالف التجارى بين الفضائيات وشركات الإعلانات وشركات السلع الرياضية مجالاً خصباً لترسيخ قيم الربح السريع وذلك بإبراز نجومها كنماذج مثالية فلم الرياضة تقاس بالأداء والروح الرياضية العالية بل بأسعار الرياضيين والمساومات بين الأندية لبيع الرياضيين مما جعل هذا المجال يمثل للشباب أملاً فى الخلاص وطريقاً قصيراً للكسب والشهرة. لقد تبنى مجتمع الإعلام الحالى أيدولوجية السوق والربح السريع وكما يرى بيير بورديو أن هيمنة ثقافة الربح جعلت من الفضائيات أجهزة لا تفكر فالتليفزيون يمارس أنماطاً من العنف الرمزى تتمثل فى برامج العنف والدماء والجنس وحوادث المجتمع وهى تهدف إلى صرف الانتباه عن القضايا الجوهرية وأصبح الإعلام التجارى عبر الفضائيات قادراً على الوصول للشباب فى كل أنحاء العالم وهو شديد التأثير فى هذه الفئة بسبب قدراته الخارقة على الإبهار والإثارة علاوة على المصداقية النسبية التى يتميز بها الإعلام الأجنبى مقارنة بتردى الإعلام المحلى المرتبط بالحكومات ويتلقى الشباب العربى من خلال الفضائيات برامج المنوعات والدراما والإعلانات التى تكرس ثنائية وازدواجية ثقافية ملحوظة فهى تعرض برامج العنف والجريمة والإنحراف وفى ذات الوقت تعرض البرامج الدينية التى تعتمد على خطاب سهل مباشر يقدمه دعاة شباب ويستقطب آلاف من الشباب العربى إن هذا التناقض التى يتذرع بحجة التنوع إنما هو يكرس الانفصام الذى تعانى منه الثقافة العربية، ويسعى الإعلام العولمى إلى الترويج لثقافة الحياد وموت الأيدولوجية ويعمل على تسطيح الوعى وإفراغ الثقافة من أى محتوى وطنى وتحررى ويرمى إلى إلغاء العقل وملكة النقد ويستند إلى خمس أوهام وهم الفردية وهم الحياد وهم الخيار الشخصى وهم ثبات الطبيعة البشرية وهم غياب الصراع الاجتماعى ومعنى ذلك أن الثقافة الإعلامية العولمية الاستهلاكية المتأمركة تكرس الأيدولوجية الفردية المستسلمة لدى المشاهدين من الشباب.

لقد أدت محدودية الإنتاج التليفزيونى والسينمائى العربى وعدم قدرتهما على شغل مساحة الوقت من ساعات البث إلى اضطرار الفضائيات العربية لبث الإنتاج المصرى القديم أو الاضطرار إلى إنتاج برامج متسرعة ومسطحة أو اللجوء إلى المباريات الرياضية كما يدفع هذا العجز المحلى الفضائيات العربية إلى استيراد جزء كبير من برامجها من أمريكا وأوروبا وقد لا تتفق هذه البرامج مع أولوياتها وخصوصياتها وبالتالى تتحول الفضائيات العربية إلى أداة لخدمة الثقافة الوافدة والمهيمنة.

ويرى البعض، أن انتشار أنماط الثقافة الأمريكية وتغلغلها بين الشباب على النطاق العالمى سواء فى الموسيقى أو المسلسلات أو الأفلام والأكلات السريعة والملابس الجينز يرجع إلى عدة أسباب أولها هيمنة شركات الإعلان العالمية على التسويق العالمى مما ساعد على صبغ الأذواق والأزياء بالطابع الأمريكى لدى قطاعات كبيرة من الشباب.

ثانياً: تفوق أمريكا فى صناعة الموسيقى الشعبية والأفلام والمسلسلات وقد تزامن انتشارهم فى الأسواق الخارجية مع ظهور التليفزيون ثم اكتساحهم للعالم فى ظل البث الفضائى من خلال الأقمار الصناعية.

ثالثاً: تشير الدراسات إلى أن أمريكا لا تصدر إلى الأسواق الخارجية إلا أردأ ما تنتجه من سلع ثقافية ويرجع ذلك إلى هيمنة الشركات العملاقة ووكالات الإعلان الدولية الذين يفضلون ترويج المنتج الثقافى الاستهلاكى ذى الطابع الشعبى التجارى ضماناً للأرباح الهائلة فلا يحرصون على تصدر الثقافة الرفيعة التى لا تلقى الرواج الاقتصادى. وهناك أسباب خاصة بالثقافة الأمريكية تجعلها قابلة للتسويق أكثر من سواها مثل اليابان وألمانيا. أولاً: تنوع الأنساق التى تتشكل منها الثقافة الأمريكية باعتبارها مجتمع مهاجرين مما حال دون ظهور هوية ثقافية أو حضارية عميقة الجذور للشعب الأمريكى، وقد استثمر تجار العولمة هذه السمة بكفاءة حيث استفادوا من الخصائص التى تتميز بها الثقافة الأمريكية سواء التنوع الاثينى أو المرونة وسهولة الانتشار وتوافقها مع طبيعة العصر التى تميل إلى السرعة والسطحية.

وهناك عامل آخر مهم تتميز به صناعة الثقافة الأمريكية هو تكثيف اهتمامها على الشباب داخل أمريكا مما ساعد على انتشارها وتأثيرها على الشباب فى المجتمعات الأخرى.

فى مواجهة هذا التفوق الأمريكى هناك صورتان للمقارنة تتمثل الأولى فى الثقافة الفرانكوفونية وتتزعمها فرنسا وكندا وتتجلى الصورة الثانية فى ثقافات الجنوب وتتزعها بعض دول أمريكا اللاتينية والهند ونسبياً اليابان. ولا شك أن التحدى الذى يواجه العالم العربى يتمثل فى ضرورة مواجهة خطر هيمنة تسليع الأنشطة والقيم والعلاقات الإنسانية وتقع مسئولية هذا الدور على ثلاث فاعلين أساسيين هم النخب المثقفة ومؤسسات الدولة وفضاءات المجتمع المدنى. فالشباب العربى فى حاجة إلى القدوة والقيادة الواعية وهذه المسئولية تقع على عاتق المثقفين والمبدعين أما دور الدولة فهو يستلزم رعاية الثقافة الجادة ومساندة الإبداع للوقوف فى وضع الثقافة الاستهلاكية. ولا يمكن أن تنجح الدولة وحدة فى تحقيق هذه المهمة بل لابد من مشاركة منظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى الأحزاب والنوادى والجمعيات الأهلية والأسرة والمدرسة. فالتحدى الرئيسى هو تأسيس أجندة ثقافية عربية بديلة موجهة إلى الشباب.