إقبال بركة تكتب:مصر فى القرآن الكريم

شكشكة مصر فى القرآن الكريم *بقلم إقبال بركة

رغم أنى لا أنقطع عن قراءة القرآن الكريم يوميا الا ان قراءته فى رمضان لها متعة مختلفة. لذلك عدت للقراءة فى كتاب د. أحمد صبحى منصور “مصر فى القرآن الكريم” بحثا عن تفسير جديد ورؤية مختلفة لا يشوبها التقليد الأعمى و لا يشينها الخروج عن العقيدة.

يقول د. منصور: إن كل الامم و الدول التى ذكرت فى القرآن الكريم انتقلت الى متحف التاريخ ما عدا مصر التى ورد ذكرها خلال قصص الأنبياء” يعقوب” و “يوسف” و”موسى” . من الامم الفانية سبأ وعاد ومدين الخ، اما “مصر ستبقى بعد نزول القرآن كما كانت قبله”.

والكاتب يحاول ان يستخلص العبر والموعظة من القصص القرآنى عن مصر تيمنًا بقول الحق تبارك وتعالى “لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون”.

ويقول د. منصور: ذكرت “مصر” فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع فى سياق قصتى يوسف وموسى, وكانت تعنى اى مدينة متحضرة فى اى مكان و زمان، كما كانت كلمة مصر تعنى “الوطن” الذى يعيش فيه المصريون. وقد وصفت مصر بانها “الأرض” اذا بلغ قومها درجة من القوة والمهابة كما كانت مصر فى عصر الرعامسة لذى شهد قصة موسى .

ويقول منصور، إن قصة يوسف حدثت وقت ان كان الهكسوس الذين استولوا على الدلتا المصرية يحكمون مصر ويوصف الحاكم بالملك، بينما فى قصة موسى كان الحاكم يوصف بالفرعون. فكلمة الفرعون ليست اسما شخصيا ولكنها لقب سياسى، وقد اعتبر فى القرآن الكريم رمزا لكل حاكم ظالم مدع للالوهية ثم يلقى جزاءه فى النهاية.

جاء الهكسوس، من الشرق ومثلهم جاء الاسرائيليون فى ذلك الزمان البعيد ولذلك وجد بنو اسرائيل (بنو يعقوب) الذين استقدمهم يوسف ودعاهم لان يدخلوا مصر آمنين، احتفاء من الحاكم لان كليهما اجنبى وافد الى مصر من الشرق لذلك استحق كراهية المصريين ابناء الارض .

وقد اختفى الهكسوس تماما من التاريخ ولم يتركوا اى آثار تدل عليهم كأنما طالتهم لعنة المصريين .

وبعد ان تخلص المصريون من الهكسوس توجس الفرعون من بنى يعقوب ان ينضموا الى اعداء البلاد كما فعلوا من قبل، خاصة وانهم رفضوا ان يعبدوا الفرعون رغم انهم اصبحوا مستضعفين ولم يعودوا يتمتعون بأي مزايا.

فمن هو فرعون موسى?