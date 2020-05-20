محمود دوير يكتب:كورونا .. تناقضات العولمة مع الدولة الوطنية

*بقلم محمود دوير:مازال العالم يحبس أنفاسه انتظارا لأمل لم يتبدد حتى الآن، أمل أن تنطلق صيحات العلماء من معاملهم مرددين بفرح “وجدتها … وجدتها ” … تتعلق أفئدة سكان المعمورة انتظارا لتلك الصيحة التى تُبشر بعقار يتصدى لزحف الوباء المجهول – حتى الآن – وتمثل طوقا للنجاة وصحوة من كابوس مخيف أشبه بأفلام الرعب الهوليودية.

فمنذ ديسمبر 2019 وحتى كتابة هذه السطور والعالم لا حديث له سوى “الكرونا ” “ولا صوت يعلو فوق صوت “كورونا” فقد صنعت ما لا يصنعه غيرها فى عصرنا الحديث، توقف الاقتصاد العالمى واصيبت الحياة بشبه شلل وأغلقت المنازل على سكانها وخوت الشوارع وسيطر القلق على الجميع وحصد الفيروس أرواح الآف ومازال يهدد الملايين بالموت.

لم يفرق الوباء بين الطبقات فكان تعبيرا جليا عن قيمة المساواة والعدل لكنه العدل فى “المخاطر ” فقد أصاب الفيروس أمير بريطانيا العظمى ورئيس وزرائها وهدد الملكة ذاتها وحام حول عدد كبير من رؤساء الدول وكبار الساسة واقترب وحصد أروح رجال أعمال كنا نظنهم بعيدين كل البعد عن أمراض العوام، حرث الوباء أرضا جديدة كان تعانى من التصحر والجفاء بسبب سياسات العولمة وجشع رأس المال العابر للقارات والعابر للمشاعر والعابر لحقوق البسطاء من بلدان العالم – الثالث – تيبس النظام العالمى وأصابته الشيخوخة . ذلك النظام الذى تأسس على خلفيه صراع عكسرى طويل امتد لأربع سنوات – الحرب العالمية الثانية (1939-1945)

هذا العالم الذى أعيد صياغته فى منتصف تسعينيات القرن العشرين ليخدم طرفا دوليا واحدا منفردا عقب سقوط سور برلين وانهيار الإتحاد السوفيتى لأسباب ليس وقتها الآن.

سقطت الكتلة الشرقية ليبدأ النظام العالمى يعيش أحادية القوة وقوة الطرف الواحد وتخرج نظريات سياسية واقتصادية تبشر بهيمنة إمبريالية إلى الأبد وتصيغ مستقبلا يقوم على استنزاف خيرات العالم لصناعة مجد وحضارة الطرف الأقوى – الرأسمالية المتوحشة – تمنح “كورونا ” رغم مخاطرها بصيص أمل، أمل فى عالم جديد … لعله ممكن وتبدو فى الأفق ملامح هذا العالم الذى يعيد للإنسان قيمته ويعتبر سلامته وصحته وأمان الكوكب وحماية توازنة أولى الأولويات التى يجب أن تشغل الإنسانية علم مغاير تسود فيه قيم التعاون الثقافى وتلاقى الحضارات تحت مظلة إنسانية تحمى مكتسبات البشر ، فقد دفع العالم ثمنا غاليا لسياسات العولمة الذى صبغت البشرية بلون واحد وهيمن على الجميع نسق ثقافى واحد لا يحتمل التنوع ولا يقبل الخصوصية، نحن إذن فى طريقنا إلى عولمة أخرى تستوعب الخصوصيات الثقافية وتنتصر للدولة الوطنية

كشفت كورونا عن عوار كبير فى منظومة الصحة الغربية التى تغنى بها الكثير وفى نظام الحماية الإجتماعية للنظم الرأسمالية التى اعتبرها منظروه نصرا مبينا يدعم نظام الإقتصاد الحر ويقوى سواعده.

الأزمة كشفت عن هشاشة كل ذلك ودفعت دول رأسمالية عريقة وكبيرة لإعادة النظر فى كل هذه السياسات والنظريات وبلغت الخطوات التى اتخذتها بعض السلطات حد التأميم لمؤسسات صحية – لكى ينقذوا أرواح الملايين وينجوا بعروشهم وأنظمة حكمهم – واللجوء لإقتصاديات الحرب التى تتصدر الدولة فيها المشهد الخدمى وتتولى أنظمة الحكم مسؤوليات كبرى وأساسية فى حماية مواطنيها.

كشفت الأزمة أن “الدولة الوطنية ” بكل ما تمثله من سياسات إقتصادية وإجتماعية وتوجهات ثقافية تنبع من خصوصية وتنحاز للمصالح الوطنية هى الأساس فى مستقبل العالم.

كشفت الأزمة أيضا أن روح العولمة الإمبريالية لم تعد صالحة لإنقاذ البشرية بل أن العالم يحتاج للعولمة البديلة التى تتعاون فيها الأطراف الدولية لما فيه حماية الكوكب ودعم البحث العلمى والإنتصار للطب والعلوم الإنسانية التى ترتقى بالإنسان لا العكس، ويبدو العالم حتى الآن فى لحظة سائلة ونتوقع أن يستمر كذلك إلى حين ثم يدخل فى مرحلة “مخاض” لولادة مرحلة ما بعد “كورونا ” وتتشكل ملامحه عبر صراع ربما حاد وترتفع وتيرة الإستقطاب العالمى لتشكيل غده ومستقبله وأطرافه الحاكمة، لكن الواضح فى ذلك أن الحالة المصرية تبدو أكثر تماسكا مما كانت عليه خلال العقود الأربعة الأخيرة ، وأن مصر مهيئة إلى حد كبير لأن تكون لاعبا رئيسا فى عالم ما بعد الوباء، وتمتلك مصر سلطة وطنية ومشروع تنميه مستقلا بقدر كبير وتمتلك بحكم تاريخها ووضعها الدولى والإقليمى مكانة خاصة ومميزة رغم ما تعانيه من تحديات، تمتلك تراثا ثقافيا حضاريا لا يمكن منافسته وقدرات فردية هائلة تحتاج فقط الإستفادة منها واستيعاب طاقتها، سوف تلعب الثقافات الوطنية والإنحيازات القومية دورا شديد الأهمية فى عالم ما بعد كورونا …. وسيكون النظام العالمى القائم فى مازق شعبى، إذا أصر على الإستمرار بنفس المنهج وذات الأولويات … خاصة إذا استمر الوباء فى خطورة متزايدة.

فهل تمثل الكورونا وما بعدها مرحلة نهاية العولمة بنسقها الغربى ونهاية النيوليبرالية بروحها المتوحشة العابرة للحدود؟ هل يبدو العالم بعد أن ينجو من تلك الكارثة مختلفا مغايرا لما سبق أم أننا سنكون أمام تطور أكثر قسوة وأشد غلظة لأنظمة اجتماعية واقتصادية؟.

هذا أمر سيحتاج بعض الوقت – أو ربما كثير – للتعرف على ملامح ما بعد الوباء وفى هذه اللحظة فإننا نتذكر مقولة الفيلسوف الهولندى “سبينوزا “إن السعى للفهم هو الأساس الأول والوحيد للفضيلة “