ماجدة موريس تكتب:الاختيار.. الغاية والوسيلة

الاختيار.. الغاية والوسيلة

*بقلم ماجدة موريس

أيهما الاكثر شغفا بمعرفة نهايات الاعمال الدرامية الممتدة، أي المسلسلات، المشاهد أم الناقد وهل معرفة النهاية تفيد أيهما؟ سألت نفسي هذا السؤال وأنا أتابع مسلسلات رمضان التي ستنتهي حلقاتها مساء السبت القادم، وينتهي معها بعض الجدل الذي أثارته لكن البعض الآخر سيظل ممتدا لتعبيره عن قضايا مستمرة، لا تخص العمل نفسه، وانما بناءه وأسلوبه وتوجهاته وتأثيره الكبير في المجتمع، وأخص بالذكر هنا مسلسل «الاختيار» الذي أستقبلناه بحفاوة بالغة واعتبرناه عودة للأعمال التي تصب في نهر الوطنية المصرية وأبطالها وشهدائها الأبرار، خاصة مع تصدر قصة البطل أحمد منسي له، والاداء القوي للفنان أمير كرارة لدور البطل، ومجموعة من الممثلين الرائعين في أدوار زملائه، غير ان المسلسل الذي كتبه كاتب متمرس هو «باهر دويدار» وأخرجه مخرج لمع مؤخرا هو «بيتر ميمي» ويجمع مهارات عالية في كل عناصره الفنية فاجئنا مفاجئات متعددة أولها أن الجانب الآخر من قصة البطل، وهو قصة الخائن هشام عشماوي «قام بدوره أحمد العوضي» أصبحت بطولة أخري موازية في المسلسل بمعني أننا هنا لسنا نري عملا عن البطل والبطولة، ولكن عن البطل ونقيضه، وعن البطولة والخيانة، ولان البطولات متعددة، وهناك من قام بأعمال خارقة ضد الارهابيين، فقد أضاف صناع المسلسل اليه قصص هؤلاء الابطال من خلال الوثائق والصور والڤيديوهات، في اطار من الدوكيو- دراما التي حفظت لهؤلاء الابطال قصصهم النبيلة، لكنها لم تعطهم ما يستحقونه من خلال الدراما ومن زاوية أخري، فإن المواجهة بين معادلة «البطولة والخيانة»، دفعت المسلسل الي القسمة غير المستحبة، وربما غير الضرورية دراميا، بين هؤلاء وأولئك، وحيث حصل الارهابيون علي مساحات واسعة من الحركة والحوار والاعلان عن عقيدتهم وكراهيتهم للمجتمع ومسمياتهم لابطال الجيش وهجائهم لهم«الطواغيت» وفِي مقابل هذا كان رد ابطال الوطن علي نفس الملعب، العقيدة اولا، وهو ما بدا في سلوكهم وكلماتهم ولغة الخطاب مع ان حب الوطن هو الهدف من العمل وهو الرمز الذي يجب ان نعلو به، كما أن جيشه، يضم كل المصريين، ودياناتهم، «لم نر اي مقاتل مسيحي ضمن فرقة البطل منسي» بل ان المسلسل قدم في حلقته الرابعة والعشرين حادثة الهجوم الإرهابي علي دير الأنبا صامويل في صحراء المنيا ومقتل ٤٥ مواطنا بدون اي تعليق! من أي طرف وكأنه حدث لا يهم احدا! وأخيرا فإننا ونحن نتابع «الاختيار» يوميا فإننا نفعل هذا ولدينا شوق للأعمال التي تضيف الينا ما نفخر به، ولدينا رصيد سابق بداية من «رأفت الهجان» وما بعده من أعمال أخري قدمتها دراما التليفزيون المصري من أجل محبة الوطن ونفعل هذا أيضا لنعرف قصص الابطال والشهداء الذين قدموا حياتهم إيماناً بهذا الوطن وقد كان لدي صناع المسلسل قصص عديدة لم تقدم مع أنها تستحق أكثر من قصص الإرهابيين.