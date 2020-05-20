د. عادل وديع فلسطين يكتب :الاختيار وابن تيمية

شجون مصرية الاختيار وابن تيمية *بقلم :د. عادل وديع فلسطين

يلتف الشعب المصري هذه الأيام حول مسلسل الاختيار لأنه يمثل حالة واقعية يعيشها الشعب المصري ويعاني منها ويفقد خلالها أعز أبنائه لكن لابد من توجيه اللوم لبعض السقطات في هذا المسلسل التي توقف عندها الكثيرون، فحول ابن تيمية ظهر الشيخ رمضان عبد المعز ليقول عنه “والله ظلموا الراجل ده معاهم.. اللي بيقولوا اسمه وبيكفروا الناس باسم ابن تيمية.. ابن تيمية برىء من الملف ده ” كما أن بعض المؤيدين لابن تيمية يرون أنه لم يدعو إلى القتل وهذا غير صحيح فقد أصدر 824 فتوى تجيز قتل المسلم لأخيه من باب ( يستتاب أو يقتل ) ـ والطريف أنه أفتى بقتل من يتعاطي الحشيش وتكفيره “إن هذه الحشيشة الصلبة حرام ومن زعم أنها حلال فإنه يستتاب وإلا قتل مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين” وكذلك له فتوى يتم استخدامها الآن في جواز قتال الحكومات المدنية “كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائح الإسلام فإنه يجب قتالها” كما أفتى بجواز القتل على الشبهة، يعني في حالة تشكك المسلم من إسلام أو إيمان أحد فهو زنديق وحكم الزنديق القتل.

أما عن اشتراك الممثل أحمد الرافعي فلم يكن اختياراً موفقاً فأقواله السابقة ليست فوق مستوى الشبهات.. فهو يصف مقتل فرج فودة “بالنفوق” بدعوى أنه لا فرق بين من وجهوا رصاصهم لصدور المصريين أو أطقلوا رصاص أقلامهم، كما أضاف أنها المرة الأولى أن لا يحزن المصريون على وفاة “نفوق” فرج فودة، واشترك في ذلك مع وجدي غنيم المتطرف الهارب عن نفوق حسني مبارك، وأخذ هذا الممثل يطلق السخرية من كتاب مصر.. خالد منتصر يسميه خالد متنصر، وإسلام بحيري إلحاد بحيري ـ وادعى أن مرجعيته هي الأزهر الشريف وحول هذا المسلسل الرائع.. فلى رأي متواضع نحوه.. فقد كنت أتمنى أن يخرج عن جلباب المسلسل الديني.. لأن عقيدة الجيش والمقاتل المصري هي الدفاع عن أرض الوطن وسلامة أراضيه وليس الهدف الاستشهاد بحد ذاته.. القاتل يقاتل العدو أي عدو بالحق.. وإن قُتل فهو شهيد .