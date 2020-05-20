بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام:طرح شركات القطاع العام للبيع .. وإصلاح هيكلي للحصول على قرض جديد

فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة البحث عن موارد فيما يتعلق بسد الفجوة المالية التى تسببت فيها أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، علمت “الاهالى”ان الحكومة التى تنتظر موجة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة ترى ان موافقة البرلمان هذا الاسبوع على تعديلات قانون قطاع الاعمال جاء فى وقت تعتمد فيه على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى..وتشير المعلومات إلى أن الموافقة على القانون من شأنه التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.. كانت الحكومة تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضى وبنك القاهرة ايضا ، ورغم عدم نجاحها فى عدم الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح اصول للشركات فى البورصة الا انه مع صدور التعديلات الجديدة فانه من شانه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا/حيث يستعد ايضا صندوق مصر السيادى للمساهمه فى هذه العملية خاص انه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى ان وزارة قطاع الاعمال العام تستعد لاحداث تعديلات موسعة فى كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة. .وتشير المعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيسى لم يتقدم احد لها وهو ما دعا الى الاسراع بتلك التعديلات، وان احدى الشركات التى استقال فيها مجلس الادارة قامت وزارة قطاع الاعمال بعمل تشكيل جديد وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف الى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.