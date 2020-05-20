د.آمنة نصير فى حوار لـ”الأهالي”:المؤسسة الدينية لا تريد الصدام مع الموروث..ولست سعيدة بتجربتي فى البرلمان و “معرفش أخلي البساط أحمدي”

*تقديم الأزهر لقانون الأحوال الشخصية اعتداء على البرلمان و” تكويش” وسوء نية بنا

*المشرع تعامل مع المرأة “كمعون” الإنجاب.. و ضبط الزواج فى طقوسه مسألة ضرورية

*رجال الأزهر تربوا على النص بشكل مغلق.. ولابد أن أتعامل بشكل مناسب للعصر

*ما حدث بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة مناقشة فى “مدرج” حوار: نسمة تليمة

نجحت د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، أن تتخذ لنفسها وضعًا خاصًا فى المشهد المرتبط بالحديث عن النصوص الدينية والحث على النظر الى الأمور بطرق مختلفة قد تتعارض، بل وتتصادم أحيانا مع المؤسسة الدينية فى مصر، الأستاذة الجامعية مواليد محافظة أسيوط قادمة من صعيد مصر، والمتلقية تعليمها فى مدارس أجنبية وضعت معادلة خاصة فى الحديث عن الدين، وباب الاجتهاد، والحجاب والختان والمرأة، وفى إحدى اللقطات المهمة لها طالبت باغلاق المعاهد الازهرية واعتبرت أن لها الكثير من السلبيات، النائبة البرلمانية أيضا خاضت معارك كثيرة ضد التيار السلفي والآن لها آراء جديدة حول المرأة والكورونا وقانون الأحوال الشخصية الجديد.إلى نص الحوار معها:

كيف ترين مبادرة الأزهر ومشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه؟

بسبب هذا الموضوع، حدث اشتباك فى تلك القضية، ولم أكن أحب أن يحدث ذلك، لأنه المفترض الجهة المكلفة بالقوانين هي البرلمان لا غير، وما حدث هو تصرف لا دستورى، قلت وقتها البرلمان مكلف بوضع القوانين، والتي ترفع للمؤسسة الأزهرية وإذا وجدت ما يناقض الشريعة يردوه لنا، ولدينا عشرة أعضاء من الأزهر فى البرلمان فى اللجنة الدينية.

أري ما حدث نوع من التكويش، إضافة إلى عدم دقة القانون، لكن طلبوا مني الرد، رديت على الـ”بي بي سي”، وقلت إن الجهة المكلفة بوضع القوانين هى البرلمان اللي بيمثل طبقات الشعب وكل فئاته من أسوان للإسكندرية.

وما مقصد الأزهر إذن من التدخل ووضع القانون؟

بحكم عشرتي أعلم ما تصوروه، فكروا أن البرلمان والجماعة “المودرن” والفكر المختلف سيضعون قانونا ويفرض عليهم، وهو تصور يشوبه شىء من سوء الظن، احنا دولة مسلمة، البرلمان داخله كل الأحزاب والتوجهات والأزهر تصور أنه بهذا الفعل يحمي قانون الأحوال الشخصية، نحن دولة تحترم اسلامنا وليس لدينا منطقة منفردة، واعتبرته نوعا من التعدي علينا وسوء ظن من الجهة المشرعة.

ما أهم ملامح قانون الأحوال الشخصية المفترض مناقشته؟

أهم ملامحه إنصاف المرأة المعيلة والمرأة المطلقة، وإنصاف أطفال الطلاق فى بيت الشقاق، لابد أن تضبط لصالح مستقبل الأسرة بكل أفرادها، والجيل الذى سيبني المستقبل، وإلى الآن أنتظر، وسأضع بصمتي فيه كسيدة أهل تخصص، أدرك أهمية وقيمة الحفاظ على اسلامي والتشريعات الاسلامية التي أعرفها جيدة.

كيف ترين معركة الطلاق الشفوي؟

الطلاق الشفهي فوضى وهو مثل قسيمة الزواج أولي بالتوثيق، لأنه به شقاق كثير حتي يعلم الجميع ما له وما عليه.

قانون العقوبات يفرق فى التعامل مع المرأة والرجل فى قضايا بعينها كيف يمكن تلاشى ذلك ولماذا فى رأيك فرق المشرع بين المرأة والرجل رغم أن الجريمة واحدة؟

لها حكمة لأن المرأة هى “معون” الإنجاب، وبالتالي ضبط الزواج فى طقوسه مسألة ضرورية لسلامة الإنجاب وطهارته، قانون العقوبات مرتبط بالفعل، لابد أن يبقي الإنجاب نقيا.

هذا يعني أن المشرع اهتم فقط بالنسب وحمايته؟

نعم..بعض الآيات القرآنية يتم الاستشهاد بها على اعتبار أنها سلاح ضد المرأة فى مواقف كثيرة، ألا نحتاج إلى إعادة النظر في تلك الاستشهادات؟

هذه حقيقي ومنذ فترة نتحدث عن تطبيقات النصوص وهو ما طالب به الرئيس كتجديد الخطاب الديني، فما يصلح لتأديب المرأة من ألف سنة لا يصلح الآن لطبيعتها وكينونتها وثقافتها ووضعها، وما يطبق على جدتي لا يناسبني بالطبع، أن التشريعات المفترض أن نحرص فيها على تقاليد وثقافة وتحضر ورقي الرجل أو المرأة، لابد أن تراعي فى أخذ النص والاجتهاد به حتي يكون صالحًا ويصلح العيب فى المجتمع.

هل يرتبط ذلك بالحديث عن باب الاجتهاد وأنه “مقفول”؟

ليس مقفولا ولكن لا يوجد من ينبري له من قبل المؤسسة بشكل جماعي، وهذا لا يمنع ان هناك بعض المجتهدين من داخل المؤسسة الأزهرية، أو خارج المؤسسة فالبعض ممن دخلوا قضاء وقدرا مثلي الي المؤسسة.

هل هناك تراخ من الأزهر فيما يرتبط بتجديد الخطاب الديني؟

نعم، ولها تحليل نفسي وثقافي، أهم ما فيه أن من شب على شىء شاب عليه، فالأزهر ورجال الأزهر وله مني كل التقدير والاحترام تربوا على ثقافة بعينها، تربوا على النص بشكل مغلق، وأنهم يتحركون فى دائرته ولا يخرجون منها، وتراثه الذى ورثوه من الأوائل هذا هو بيت القصيد فى ثقافة أهل المؤسسة، وتراثه الذى ورثوه من الأوائل، ربما لأنني من منابع مختلفة من بنات عين شمس وأمريكان سكول وتخصص فلسفة واجتماع وعلم نفس وجميعها روافد متنوعة ومختلفة وهي مسألة مهمة جدا لفهم المستجدات فى العصر.

هل الدراسة تجعل الأمر مختلفا فى فهم العصر؟

مهمة جدا لفهم المستجدات فى العصر، أتعامل مع النصوص بشكل يناسب العصر ومشاكله، لست متمردة على النصوص كلا، ولكن روافدي المتعددة جعلتني أتعامل مع النصوص بشىء من الرؤي والثقافة لا أفرط فيها ولكن أفقه نصوصي واستوعبها وأعيها من روافدي وليس من الانغلاق عن مساحة النصوص وما جاء فيها من تفاسير قديمة أستطيع أقرأ العصر وما يصلح من قضايا العصر ، خاصة ما يتعلق بقضايا المرأة.

ألا ترين أننا فى حاجة إلى تجديد الفكر الديني لا الخطاب؟

الفكر الديني لابد أن يتجدد بمستجدات العصر، وإلا أكون جمدت نصي عند زمنه، ولا ينتفع بمزاياه فى هذا العصر، أتذكر حين كنت عميد كلية البنات ومجلس جامعة الأزهر طرح الموضوع : وسألت وقتها هل نحن قادرون على ألا نقتلع من جذورنا ولا نغترب عن مستجدات عصرنا؟ لا أريد الاختيار ما بين عدم الاقتلاع وما بين الغربة من العصر جسر طويل، هل انتم يا أساتذة جامعة الأزهر تستطيعون السير على هذا الجسر، أري أنه صعب عليهم وأنا أعذرهم ولكن العناد هو الشىء الأسوأ، لا تعاند ، دع أخرين يقدموا اسهاماتهم.

كيف رأيت مشهد الحوار بين رئيس جامعة القاهرة وشيخ الأزهر حول التراث؟

لم أسعد به أبدا، هي مناقشة فى المدرج، ليس كل ما نعرفه نطرحه على العامة، هذا يناقش فى مدرج تخصصي وليس على العموم، قضايا أعمق

هل مصطلح التراث فى حاجة إلى إعادة نظر ؟

يحتاج إلى عقل لا يخاصم مستجدات العصر ويحترم ما درسناه، نحن ورثنا نصوصًا وآراء فكرية ولكن لم نحسن التعامل مع هذه الثروة كما يجب.

هل المجتمع المصري فى حاجة لفتاوي يومية بهذا العدد المعلن؟

نحن علمنا الشعب الكسل بمنطق :”ارميها فى عب عالم واخرج منها” لا يريد أن يحمل نفسه مسئولية ما يفعل، كل انسان مسئول عما يفعل، الفقهاء والمفسرون شجعوا الناس على هذه الاتكالية فى قضايا الفقه والسلوك الانساني، كأنه خرج من المسئولية وهو اكبر خطأ يربي عليه الانسان، الانسان مسئول عما يقول وعما يعلن وعما يخفي وليس مسئولية الفقيه.

جائحة الكورونا.. جعلت بعض الناس تعيد اكتشاف فكرة جوهر الدين وعلاقة الانسان بربه وأن بعض الأمور المرتبطة بظاهر الدين تختبر الآن .. ما رأيك فى هذا؟

أخطر شىء يقع فى أى مجتمع العادة الدينية الثقافية، على سبيل المثال الذهاب إلى المسجد أمر نحبه ولكن عندما تأتي جائحة كما الآن لابد أن ندرك أن حماية النفس البشرية من الكليات الخمس، ومن أدق الضوابط فى الشريعة الإسلامية، وملزم الانسان بحمايتها “النفس، المال، النسل، الدين، العرض” فى الكليات الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم نظر الى الكعبة وقال لها “ما أبهاك وما أعظمك عند الله ولكن النفس البشرية أعز على الله منك”، النفس عظيمة قدر أعلى من الكعبة.

إذن هناك فرصة الآن بالفعل؟

نعم الصلاة فى المنزل مهمة ومطلوبة، وهي عزلة جميلة لادراك علاقتك بالله سبحانه وتعالي بعيدا عن ضجيج المساجد، لا مانع من استبدال ركن فى البيت هادئ، الانفرادية بين المخلوق والخالق، لها طعم رائع من الخشية والرهبة، أتمني من كل إنسان أن يتذوق معني أن تتفرد فى صلاتك بينك وبين الله فقط.

أنتم أدري بشئون دنياكم.. حديث شريف.. هل نحتاج إلى تطبيقه بشكل أفضل؟

كان النبي وقتها وجه توجيها لتأبير النخل ففشل التأبير، فأراد أن يعى للانسان ثقة فى نفسه، ويخبرنا أن خبير زراعة يعرف عنه، وهناك تكنيك خاص بالزراعة وهو يعود الى تخصص الانسان، اسأل من له خبرة عنك هو لا يقلل مني.

كيف هي تجربتك فى البرلمان؟

لست سعيدة بتجربتي فى البرلمان، المسألة أنني تربيت كسيدة جامعية، وصولا الى عميد أجلس 30 سنة فى كادر علمي له بروتوكوله وتقاليده ثم تنتزعي من كل هذا وتلقي بها فى ميدان فيه فلاح وصانع ومدرس وصاحب الشهادة الوسطي، لا بروتوكول ولا ثقافة واحدة، العلاقة بالزمالة ولا الحيطة والحذر للتعامل الذى يليق كمشرع فى البرلمان، لا يمكنني النزول عن ذلك “معرفش اخلي البساط أحمدي” ولا اضع قواعد، كانت مجافاة للحقيقة أنني ساجد المجتمع الأكاديمي داخل البرلمان.

هل واجهت ِبعض المواقف التي لها علاقة بالمتشددين فى الدين تحت قبة البرلمان؟

طبعا كثيرا، يوم مناقشة الختان فى البرلمان وقفت وقفة شديدة الصرامة، ودخلتها فى دائرة خمس سنين سجن لمن يقوم بتلك الجريمة، بعض العقول تتشبث بأمور ليس لها دخل بالدين.

أريد أن أعرف منك حقيقة جعل الختان من الدين؟

الختان عادة تجذرت فى دول حوض النيل فى افريقيا مالهاش دعوة بالاسلام من قريب أو بعيد، حتي أن نساء مكة لم يقمن بها بل أهل المدينة بحكم أن المدينة منطقة تلاقي حضارات مختلفة، والشام لا يوجد بها ختان، والسعودية الآن لا تمارسها، فى حين نجد أن الختان فى صعيد مصر امر مقدس لا يحيد عنه.

رغم وجود قانون إلا أن ممارسة الختان قائمة ويعول على حديث نبوي فيه؟

الحديث المرتبط به ضعيف ولا يعتد به وأين السيدة التي لا تجور؟ هو تصرف إجرامي، لانك لا تستطيعي تطبيق النصيحة والحديث غير مؤكد، عملية الختان ليس لها دخل أو فائدة بل تجني على المرأة فى علاقتها بالزوج.

هل يحتاج المنع إلى فتوي من الازهر؟

الأزهر لا يريد أن يتصادم مع الموروث، لا يكون شديد الوضوح فيما هو موروث، مثل النقاب وهو يعلم تمام العلم أنه ليس من الاسلام لانه شريعة يهودية، ولا موقف واضح ورغم ذلك يتراخون، مبررين أنها رغبة شخصية، النقاب بنيت على اساس سياسي وليس رغبة شخصية.

البعض يري أن اهتمامات البرلمان حاليا لا تمت بصلة لاحتياجات المواطن المصري فما رأيك؟

حتي لو كانت ليس من اهتمامات الشعب، البرلمان له مسئولياته فى تقنين القوانين التي تطبق فى الدولة حتي وان لا يشعر بها رجل الشارع.

لست عليهم بمسيطر، آية خاطب بها الله النبي، كيف ترين قانون حرية الفكر والتعبير فى ظل تلك الآية؟

بالطبع ترتبط بها، وكان لدي معركة فى البرلمان، كسبتها وقت قضية الكاتبة فاطمة ناعوت، وخرجت وقتها ولم يحكم، وجاء قرار الرئاسة بخروج القانون.

الموضوع يحتاج إلى إعلان رأي دون تطاول على الدين، عندما ينزلق اللسان وتتطاولي على شعيرة من الشعائر هنا تصبح مشكلة، فاطمة ناعوت عبرت عن قلقها واشمئزازها من سلوك خاطىء لشعيرة حقيقية. الذبح فى الشوارع والضوابط تقول الذبيحة تكون فى وضع بعينه وتستريح ولا تذبحيها امام اختها، المشكلة انها عبرت عن المنظر كما لو كان هذا هو الاسلام فى الأضاحي، خلطت كراهية السلوك الخاطيء والاشمئزاز من اجداء الشعيرة.

ألا تتفقي معي أن تحويل جائجة الكورونا فى عالمنا العربي إلى عقاب الهي يتنافي مع حث القرآن الدائم على العقل والتفكر والنظر الى الأمور؟

تفسير أنها عقاب الهي، لأنه فى تاريخ الأنبياء هناك عقاب إلهي، الامر لا يخلو من أن الانسان عندما يطغي ينفرط زمام أداء الأدب مع الله.

سواء فى التكنولوجي او الانسان لم ينجح فيها وهو يعلم أنه مسخر لتعمير الكون، ” اني جاعل فى الارض خليفة” أي شخص يحث على اعمال الكون الملائكة اعترضت، بعض المفسرين مثل القرطبي يقول هناك خمس آوادم قبل ادم واضح ان الملائكة كان لديهم تجربة حدث فيها اية ؟ لا يعلم احد.

كل بنى ادم جاء للأرض لأمرين منها العبودية لله، وتعمير هذا الكون بالضوابط الاخلاقية والنفسية والاجتماعية التي يجب ان يتحلي بها اى اختراع علمي، العقيدة وفلسفة العلم، لابد مهما اتيت فيها من تقدم لا افسد الجانب العقائدي فيها لان الافساد يعطي حالة من الغرور عند الانسان.

كيف ترين الدين والحزن على اغلاق المساجد في حين أنه من المفترض معاملة وتطبيق؟

هناك فرق بين حفظي للنص الديني وبين تطبيقي له، نحن تسابقنا فى حفظ النص الديني ولكن لم نراع اهمية النص وتطبيقه فى الحياة العملية .

كيف رأيتِ مظاهرات الاسكندرية الأخيرة التي خرجت من أجل كورونا؟

نوع من الحماقة لان الانسان احيانا يتصور أنه يحمي الدين.

هل يرتبط الأمر بتعامل الدولة مع التيار السلفي؟

الدولة لا تريد الاكثار من اعدائها والتيار السلفي تيار يعارضه ولكن يتعاملون بشىء من المراوغة والذكاء يحيث لا يصلوا بما وصل اليه الاخوان، استفادوا من جبروت الاخوان.

هل لديك تفسير لارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصري؟

لأن الرجل مازال يعيش بعقله وثقافته فى وقت السيدة أمينة، يتصور الرجل أن أمينة مازالت موجودة ” و100 مرة اقولهم أمينة ماتت والله”، بنت الألفية ليست البنت التي تربت فى عصر أمينة، يجب على الشباب أن يدرس ويستوعب ويعي تمام الوعي المستجدات التي طرأت على زوجة العصر، ويرقي بثقافته حتي يقترب منها ويحرص على البيت الذى يشقي في تكوينه، تكوين البيت ليس أمرا سهلا، عليه أن يؤقلم نفسه كيف يتعامل مع مستجدات زوجة اليوم عما كانت عليه جدته والا لا يتزوج افضل.

هل نحتاج إلى مشرع أنثي ؟ أم الى حزمة قوانين جديدة تنصف المرأة؟

نحتاج إلى ثقافة، تدرس بدقة أمراض هذه المرحلة، لان كل حضارة توجد حالة من الخلل والاضطراب، الأمراض الاجتماعية التي تنشأ نتيجة التحضر أو مستجدات الزمان تحتاج الى عقود ونحن استجد علينا الكثير من الإلكترونيات وغيره، لابد ان نتعاون خاصة الام التي تربي الولد والبنت .

هل تشاهدين البرامج الدينية؟

لا.. اطلاقا

كيف ترين المعركة المستمرة للحديث عن الحجاب؟

الحجاب ستر، وهي قضية الديانات كلها، المراة المسيحية أيضا مطالبة به، اتذكر أحد الضيوف فى النمسا قال لي لديك ابتسامة لطيفة تستوعب الناس وجلسنا فى المعسكر كم انت ودودة لنا جميعا ولكن ما سبب حجابك، فطلبت أن ينظر خلفه ليري السيدة مريم، التي ترتدي حجابًا.

لكن هذا يعني أنه مرتبط بالاحتشام ؟

الاحتشام أنا أحب تلك الكلمة، أنا ارتدي الموضة واشتري كل ما يعجبني حين أسافر.

ولكن فى ظل استخدام آية قرآنية يستدل بها على ارتداء الحجاب الأمر قد يختلف؟

الاية تحدثت عن “الجيوب” الجيب ده مرتبط بالصدر لأن المرأة العربية كانت تكشف الصدر والوشاح يظهر مفاتنها فى تلك المنطقة، لهذا هو من أدلة عدم وجود نقاب، ما قاله الله فى سورة المؤمنين فى الاية 30، 31 وأمر بغض البصر لماذا إذن وانا أكشف وجهي؟ لولا ان غطاء الصدر المقصود فى الآية لما نبه عليه.

البعض يري الزوايا أماكن خطيرة وهي منفذ لكثير من الأفكار المتطرفة مع عددهم الكبير ماذا تحتاج فى رأيك؟

محتاجة ترشيد، وهي مسألة انتشرت واتسعت من الجماعة السلفية، كل من بني عمارة يحولها الي مسجد، وتحولت الى فوضي فى الخطاب الديني والكلام والتوسع غير المقنن، أى شىء ينفلت من التقنين ينقلب الى ضد ما وضع له، بخلاف قبح الخطباء فى تلك الزوايا، وزير الأوقاف يحاول تقنينهم لكنهم جبارون ونفسهم طويل.