“كورونا”يصيب وزير سابق

أصيب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سامح فهمي، بفيروس كورونا منذ أربعة أيام، حسبما أفادت مصادر مؤكدة ،مضيفة أن الحالة الصحية لسامح مستقرة، خاصة وأنه يخضع للرعاية الصحية في منزله تحت إشراف فريق طبي.وشغل المهندس سامح فهمي منصب وزير البترول والثروة المعدنية لمدة 12 عاما، في الفترة ما بين العامين 1999 و2011..وفهمي من مواليد العام 1949، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة في العام ‏1973‏، قبل أن يحصل على درجة الزمالة في التخطيط القومي من أكاديمية ناصر العسكرية‏ بعد ذلك.‏