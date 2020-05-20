Honor تعلن عن منتجاتها الذكية من التلفزيونات والمكانس والكمبيوتر وتؤكد 9x lite أفضل هدية فى العيد

أعلنت شركة هونر العالمية عن مجموعة من المنتجات الذكية التى تحافظ على الصحة وتمتع بحياة أكثر راحة وذكاء، حيث ستتوفر منتجات HONOR life المنزلية الذكية خلال هذا العام لخدمة العملاء فى مصر وخارجها، وذلك بعد أن طرحت الشركة قبل أيام هاتفها المميز 9x lite وأكدت أنه أفضل هدية للمصريين فى العيد، والذى يقدم بسعر أقل من 3000 جنيها بمزايا تنافسية عديدة أبرزها المساحة التخزينية التى تصل 28 جيجا وخامته المصنعة من الزجاج. وكانت الشركة قد أعلنت أنها أطلقت الهاتف بسعر 2888 جنيها، وحقق نسبة كبيرة من المبيعات. كما تستمر الشركة فى عروضها التنافسية على عدد من منتجاتها بخصومات كبيرة على الهواتف وذلك بمناسبة العيد السنوى الثانى للشركة وعيد الفطر المبارك، حيث تقدم عروضا كبيرة على كل من هونر 20 وهونر 9x وهونر9x pro وهونر 20lite .

وتوسعت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR فى استراتيجية الحياة الذكية فى جميع السيناريوهات مع إطلاق مجموعة منتجات شاملة، بما فى ذلك HONOR MagicBook Pro و HONOR ViewPad 6 و HONOR Router 3 وسلسلة HONOR Vision X1 ومجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية HONOR Choice .

وتم تصميم سلسلة HONOR MagicBook للشباب والطلاب الذين يبحثون عن ميزات ووظائف فائقة بسعر مناسب، لكونه “جهاز الكمبيوتر المثالى للطلاب”. وأعلنت HONOR عن برنامج HONOR Academy الخاص بالأسواق الخارجية بالاشتراك مع خبراء التكنولوجيا وتقدم HONOR فرصًا للتعلم والتطوير حصريًا لمساعدة الشباب العالميين على تثقيف أنفسهم على أجهزة الكمبيوتر والخدمات الجديدة باشتراك لمدة عام واحد فى Microsoft 365 Personal، وهى خدمة اشتراك جديدة ومحسنة منMicrosoft .

وكشفت HONOR أيضًا عن جهازHONOR MagicBook Pro الجديد كليًا مقاس 16.1 بوصة، ويأتى مع إطار نحيف يبلغ 4.9 مم لتحقيق نسبة 90٪ من الشاشة إلى الجسم، مما يوفر تجربة مشاهدة محسنة للمستخدمين. كما يعمل بمعالج Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر وبطاقة رسوميات NVIDIA® GeForce®MX350، مما يتيح له تقديم تجربة سلسة ومستقرة.

وتقدم HONOR أيضا HONOR ViewPad 6 من خلال دعم Kirin 985 5G SoC ودعم اتصال Wi-Fi 6+، حيث يتميز بشاشة FullView 2K المذهلة، وخيار تقسيم الشاشة الذكى وجودة الإستريو HD الفائقة وهو متوافق مع HONOR Magic-Pencil مما يجعله أداة مثالية للمستخدمين للتعبير عن إبداعهم.

ويأتى HONOR Router 3 ليقدم Wi-Fi 6 هو الجيل التالى من تقنية Wi-Fi وسيكون جهاز HONOR Router 3 أول جهاز توجيه HONOR يعتمد أحدث معيار Wi-Fi الذى يسمح للمستخدمين بالاستفادة من السرعات الأعلى من خلال مجموعة شرائح Wi-Fi 6+ ووحدة معالجة مركزية Gigahome Dual-core 1.2 GHz، حيث يمكن لجهاز التوجيه HONOR 3 تحقيق نطاق ترددى أكبر وسرعات أسرع واستهلاك أقل للطاقة، حيث ينطلق بسرعات تصل إلى 3000 ميجابت فى الثانية عبر نطاق 2.4 جيجا هرتز ونطاق 5 جيجا هرتز. كما يدعم

HONOR Router 3 تقنية OFDMA متعددة المستخدمين للاتصال المباشر بعدد من الأجهزة التى ستضمن استقرارًا أكبر وتدفقًا أفضل للبيانات.

كما قدمت HONOR أحدث شاشتها الذكية، بسلسلة HONOR Vision X1 وتتميز شاشة HONOR Vision X1 بفك تشفير وعرض 8K، وتقدير الحركة، وتعويض الحركة، ومكبرات صوت 4×10 وات للإخراج، وهى عبارة عن تلفزيون ذكى عالى الأداء يوفر واقعية مذهلة تكملها جودة صوت رائعة لتسهيل نمط حياة سلس ومتصل لمستخدميها. كما تم تجهيز سلسلة HONOR Vision X1 بمساعد ذكى ويمكن التحكم فيه من أجهزة HONOR الأخرى، حيث تتوفر سلسلة HONOR Vision X1 بمقاس 65 بوصة و 55 بوصة و 50 بوصة.

وتتضمن HONOR Choice مجموعة كاملة من أفضل المنتجات الذكية فى فئتها التى تنتجها شركات معروفة معروفة تغطى المنزل الذكى والرياضة والترفيه والتكنولوجيا والسفر.

وتُظهر HONOR Choice التزام العلامة التجارية بمزيد من الابتكارات فى المنتجات المختلفة. كما تعكس فلسفة التصميم الأنيقة والمتمحورة حول الإنسان فى HONOR من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة مثل HUAWEI HiLink، حيث يتيح HONOR Choice اتصالًا ذكيًا سلسًا للمساهمة فى تجربة متكاملة تمامًا.

وقدمت HONOR Choice سماعات الأذن TWS X1، وهى سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية التى تعد بتقديم تجربة صوتية لا تشوبها شائبة. توفر سماعات الأذن TWS X1 تجربة صوتية ممتازة مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة.

وكشفت HONOR Choice النقاب عن المكنسة الكهربائية الذكية، وهى أداة تنظيف خفيفة الوزن ومتعددة الاستخدامات ومزودة بتقنية شفط وغسل قوية. مدعوم بمحرك 350 واط 100.000 دورة فى الدقيقة، ولديه شفط قوى ومصمم ببطارية تدوم حتى 65 دقيقة. كما يحتوى على نظام تطهير بالأشعة فوق البنفسجية للقضاء على البكتيريا بشكل فعال على الأسطح المختلفة.

وأطلقت HONOR Choice أيضًا Air Multiplier and Humidifier لمساعدة المستخدمين على الهروب من الحرارة والبقاء هادئين ومريحين، بينما يتميز مصباح المكتب وفرشاة الأسنان الإلكترونية والغلاية ذكية بمجموعة من الإعدادات الذكية لمساعدة المستخدمين على العمل أو الاسترخاء فى فى المنزل .

قال جورج تشاو، رئيس HONOR: “من خلال الاستفادة من تقنيتنا، تلتزم HONOR بتقديم تجربة حياة ذكية أكثر تقدمًا إلى السوق العالمية ومساعدة الشباب على الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية، مع تمكين العمل عن بعد والدراسة بكفاءة أثناء هذه المهمة الصعبة فترة. باعتبارها جزءًا مهمًا جدًا من إستراتيجية الحياة الذكية لجميع السيناريوهات، وتهدف HIHONOR.com إلى بناء تجربة تسوق شاملة من خلال تقديم مجموعة كاملة من منتجات HONOR لجميع السيناريوهات مع دعم لوجستى فائق وخدمات ما بعد البيع و VIP مزايا حصرية”.