غدا .. على إذاعة الشرق الاوسط وزير التعليم الأسبق و”اقتصاد الكورونا”

يستضيف البرنامج الاسبوعى ” الحلم المصرى”، المذاع على اثير شبكة الشرق الاوسط ، كل خميس، فى تمام العاشرة مساء ، دكتور”السيد عبدالخالق “، وزير التعليم التعليم العالي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ورئيس الجامعة الاسبق ، والذى يتحدث لأول مرة بعد 6 سنوات من تركه منصبه ويحلل المشهد الاقتصادي المصري والعالمي في ظل أزمة فيروس كورونا واهم الدول والقطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة ومصير التكتلات الاقتصادية واتفاقية التجارة العالمية بعد كورونا ، كما يتناول اللقاء الاشارة الى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين ، كما يضع وزير التعليم التعليم الأسبق روشتة للاقتصاد المصري ما بعد الكورونا تعتمد على الاهتمام بالقطاعات المنتجة وفي مقدمتها البحث العلمي والزراعة والصناعة ، البرنامج من اعداد وتقديم الاذاعى ” احمد ابراهيم”.