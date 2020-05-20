“النقل” : التنسيق مع الحجر الصحى لاستقبال ثانى رحلات العبارة “القاهرة” لنقل العائدين من ميناء ضبا الى سفاجا

فى اطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج أعلنت وزارة النقل، أنه تم اليوم تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودى وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية ، و عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية و تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافى لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة مع توفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة ( الحجر الصحى ) وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين بالتنسيق مع الحجر الصحي .