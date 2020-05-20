عبدالناصر قنديل يكتب :في انتقاد الذات ( ورثاء المنطق )

*بقلم عبدالناصر قنديل :حين كتبت بالأمس منتقدا شخص رئيس الوزراء المصري وسلطته التنفيذية فيما يتعلق بمبالغته في تحديد قيمة ( الغرامة ) علي المخالفة والتي توقع على المواطن الذي لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأسواق أو المولات أو البنوك أو المصالح الحكومية والتي حددها القرار ب ( ٤ ) ألاف جنيه .

لم يكن هدفي من وراء ما كتبت ممارسة مراهقة ( ثورية ) تستجدي أو تستجلب اعجابات أو مشاركات كتلك التي يمتلئ بها الفضاء الافتراضي لشبكات التواصل الاجتماعي كما لم يكن هدفي هو الوقوف على الضفة الأخرى للنهر لقذف مركب الوطن وبحارته بالحجارة ولكن كان هدفي من تلك الكتابة وهذا الانتقاد الوصول إلى أحد أمرين :

الأول / أن تستمع السلطة التنفيذية لما تحدثنا عنه ( وانا على يقين بأنها تسمع وتتدبر كثيرا مما يحتويه المشهد وكانت لها سوابق إيجابية في مراجعة ما تم ) فتعيد النظر في قيمة الغرامة جراء تلك المخالفة أو تستبدلها بالسعي لإتاحة تلك الكمامات أمام المواطنين بسعر رمزي يعود لتفعيل القرار المجمد لرئيس الوزراء بتحديد أسعار الكمامات وأدوات التطهير الذي ألزم به الصيدليات والمحال العامة قبل أن تتدخل وزيرة التجارة لمحاباة المستوردين ورجال الأعمال بارجاء تنفيذ القرار لمدة شهرين .

الثاني / أن يستمع نواب بالبرلمان المصري لبعض هموم وتحديات المعيشة لناخبيهم فيمارسون أحد أدوارهم المنصوص عليها دستوريا في ( الرقابة ) على السلطة التنفيذية لالزامها بإجراءات وسياسات تخفف الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل ( وهو دور طال اشتياقنا له بقدر ما طال نسيانهم اياه )

الا أنني الأن أجد نفسي ملزما ( وملتزما ) باعتذار واجب لرئيس مجلس الوزراء وحكومته بعدما قادتني مراجعة بحثية للوصول والتعرف على مشروع قانون تقدم به عدد من نواب ( الشعب ) وأعضاء مجلسه التشريعي لاقتراح تعديل القانون ( ١٣٧ ) لسنة ١٩٥٨ فيما شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .

حيث تضمن تعديلهم للمادة ( ٢٠ ) مكرر منح وزير الصحة الحق في إلزام المواطنين باستخدام الكمامات الواقية والاقنعة الطبية ( وهو أمر واجب وحتمي في ظل انتشار الأوبئة أو الجوائح المرضية المعدية )

لكن الغريب والكارثي أن نواب الشعب وممثليه بدلا من أن يضعوا القواعد التي تنظم إتاحة تلك الواقيات والحديث عن وجوب التزام السلطة التنفيذية بتوفيرها بصورة تتناسب ومتوسطات دخل المواطنين وجدنا مشروع القانون المقترح ( يزايد ) على السلطة التنفيذية وينافسها في رفع قيمة الغرامة حيث نصت المادة ( ٢٦ ) مكرر ١ على أن يعاقب من يخالف القواعد السابقة بغرامة لا تتجاوز ( ٥ ) ألاف جنيه ( في تصرف تغيب عنه المعقولية أو الوعي بطبيعة الدور البرلماني في ظروف الكوارث والمخاطر )

على أن الأكثر مدعاة للغرابة ( وحتى تكتمل الكوميديا الاغريقية التي تمتزج فيها المأساة بالملهاة ) فقد كان مقدم مشروع القانون وصاحب التوقيع ( الأول ) عليه هو ( رئيس لجنة الصحة ) بالبرلمان النائب محمد خليل العماري ( وهو نفسه ) الذي شارك قبلها بسويعات قليلة مع ( عديد ) من النواب الذين وقعوا معه على مشروع القانون في إفطار جماعي أعده لهم بأحد شوارع وسط القاهرة نائب برلماني ( شارك أيضا في التوقيع على قانون تغريم الشعب ) بالمخالفة لكافة قواعد التباعد الاجتماعي أو تعليمات ونصائح وزارة الصحة .

إن تلك الواقعة ( وإن رأها البعض بسيطة ) الا أنها تكشف وبوضوح عن خلل التركيبة البرلمانية وافتقاد المجلس للكفاءات الفنية والسياسية التي تجيد ممارسة الأدبيات البرلمانية وفق وعي وتفهم للمزاج الشعبي ومتطلبات الدفاع عن مصالحه وذلك في مقابل هيمنة للشعبوية ومداهنة السلطة ( بل والمزايدة عليها ) من قبل نخبة برلمانية ربما أتت معبرة عن العشائرية ورأس المال بأكثر مما أتت به كمعبرة عن طبقات المجتمع وفئاته المختلفة .