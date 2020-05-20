مجدي البدوي يطالب بدور فعال لمنظمة العمل الدولية و اتحاد عمال إثيوبيا للمشاركة في حل أزمة سد النهضة

دعا مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،و الأمين العام للاتحاد العربي للتعليم و العمال و الطباعة ،منظمة العمل الدولية ،و اتحاد عمال إثيوبيا الشقيق بأن يكون لهما دورا فعالا في المشاركة في حل أزمة سد النهضة ..وطالب “البدوي” إتحاد عمال أثيوبيا بالسعي والتحرك من أجل إقناع القيادة السياسية لديه بالعودة من جديد إلى مائدة التفاوض مع دولتي المصب ” مصر و السودان ” ، و الاتفاق معهم حول طريقة و كيفية ملئ سد النهضة و عدم اتباع سياسة فرض الأمر الواقع ، لأنها ليست في صالح الجميع خاصة و أن دول المصب لا تمانع في إقامة السد أو تحقيق التنمية للشعب الاثيوبي الشقيق.

و أكد البدوي على أن القوى الناعمة و التي يعتبر العمال أهم مقوماتها يجب أن يكون لها دور فعال في حل الأزمة و الدفع لاستكمال المفاوضات التي كان يديرها البنك الدولي و الحكومة الأمريكية ، موضحا أن إصرار الجانب الاثيوبي على موقفه لن يخلف سوى الصراعات داخل القارة السمراء و التي من المفترض أن تتضامن الآن لمواجهة التحديات العالمية خاصة البطالة و ندرة فرص العمل ،واثار فيروس كورونا على قضايا العمل والعمال.

كما طالب البدوي بضرورة تدخل منظمة العمل الدولية من أجل نزع فتيل الأزمة لحماية عمال المنطقة بأكملها لأنه في حالة إصرار الجانب الاثيوبي على سياسته في طريقة ملئ الخزان سيتسبب في فقدان حوالي مليون وظيفة ،ناهيك على الضرر الواقع على الملايين العاملين في مجال الزراعة ،هذا إضافة إلى تأثيره على الأمن الغذائى المصري، بتقليل معدل الحاصلات الزراعية و ارتفاع أسعارها و كذلك زيادة ملوحة الأرض و تقليل خصوبتها و التأثير على الأحياء المائية و الأسماك و السياحة النيلية .

و في النهاية شدد البدوي على ضرورة تحرك المجتمع العمالي الدولي للدفاع عن حق شعب مصر وفي القلب منه العمال، في المياه لأن حياة الشعوب ترتبط بها.