بحث خريطة المتاحف الجديدة

– اجتماع وزير السياحة والاثار بلجان العرض المتحفي ل

اجتمع اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار مع أعضاء اللجنة العليا للعرض المتحفي برئاسة الدكتور علي عمر ولجنة سيناريو عرض المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك للوقوف علي اخر مستجدات الاعمال بالمتحف و اختيار القطع الاثرية به و بالمتاحف الاثرية التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة مثل متحف شرم الشيخ والعاصمة الادارية وكفر الشيخ.

و خلال الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة لمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية آخر تطورات الاعمال بالقاعة الرئيسية و قاعة المومياوات و ذلك من خلال عرض مصور عن ما آلت اليه تطورات الاعمال،

و قد وجه الوزير بضرورة انهاء كافة الاعمال المقررة بأعلى كفاءة.

كما تم الاتفاق علي اختيار عدد من القطع الاثرية من مخازن المواقع الاثرية و حديقة المتحف المصري بالتحرير لاثراء سيناريو العرض الخاص بمتحف شرم الشيخ و متحف العاصمة الإدارية الجديدة و متحف الحضارة و المتحف المصري الكبير و متحف الاقصر.

جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي واللامادي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون و الحرف التقليدية في الحضارة المصرية.

كما سيعرض متحف الحضارة المومياوات الملكية التي ستتم عملية نقلها في موكب ملكي مهيب من متحف التحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية.