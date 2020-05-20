جامعة المنيا تُوقع بروتوكول تعاون مع البنوك الحكومية للارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية

في إطار التعاون والتنسيق بين جامعة المنيا، والبنوك الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء بالمستشفيات الجامعية وتعزيز امكانياتها من خلال دعمها وتزويدها بالأجهزة والامكانيات التي تؤهلها لتقديم خدمة لائقة لما يزيد عن 6مليون مواطن من أهالي محافظة المنيا؛ وقع الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، تحقيقًا لأهدافهما المشتركة ومساهمة البنكين لطبيعتهما الاستثنائية ومن واقع مسئوليتهما الاجتماعية، في توفير الدعم اللازم للمستشفيات الجامعية بقيمة 130مليون جنيه، لتأهيل بنيتهما التحتية.

حضر توقيع البروتوكول من قبل البنكين عبد الرحيم حمزة، مدير المنطقة ببنك مصر، وهاني شلقامي ممثلاً للبنك.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن البروتوكول سيعمل على مرحلتين تشمل هذه المراحل تعظيم القدرات التنفيذية بمبنى ملحق عمليات مستشفى المنيا الجامعي داخل الحرم من خلال الاعمال الاعتيادية، والتجهيزات لغرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف الإقامة، ومحور الاتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية، والغازات، والعيادات بالمستشفى.