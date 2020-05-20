اتحاد المهن الطبية يطالب رئيس الجمهورية بمستشفيات عزل للأطقم الطبية المصابة بكورونا

نظراً للمجهودات العظيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية في مواجهة فيروس كورونا فهم خط الدفاع الأول للمواجهة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه .

خاطب مجلس اتحاد المهن الطبية، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، وكذلك وزارة الصحة وكل الجهات المعنية، بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم، حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدورهم الذي يقومون به .

وطالب المجلس سرعة عمل التحاليل الـ ” PCR ” والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة، وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر، لأي إصابة والعمل على علاجها، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة، تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم، مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي .

وجاءت المخاطبة كالتالي :

بداية يتقدم مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لفخامتكم ” السيسي ” بخالص التحية والتقدير على ما تقومون به من مجهودات كبيرة في ظل هذه الظروف، التي تمر بها بلدنا مصر الحبيبة ويتمنى لفخامتكم دوام التوفيق لما فيه صالح الوطن والمواطن المصري .

ومــن هــذا المنطلق وما تمــر به البــلاد والسـادة الأطــباء من أخطار مواجهة فيروس covid19 ونظرا لوجود أعضاء المهن الطبية في الصفوف الأولي لمواجهة هذا الفيروس والتزايد المستمر في إصابات الفريق الطبي فإننا نحيط فخامتكم بأن مجلس الاتحاد في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2020م، قد أصدر بيان لاتخاذ إجراءات استثنائية لمساعدة أعضائنا والفريق الطبي على مستوى أنحاء مصر وصيغته كالأتي :

يشيد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بالمجهودات العظيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى جمهورية مصر العربية في مواجهة هذا الفيروس حيث أنهم هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس وما يقومون به من تضحيات كبيرة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه . وكذلك يناشد مجلس الاتحاد وزارة الصحة والجهات المعنية بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به .

التأكيد على سرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها قبل فوات الأوان حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي .

لابد من قيام جميع الجهات المعنية بتوفير سبل الرعاية اللازمة لجميع أعضاء الفريق الطبي على مستوى الجمهورية حفاظاً عليهم حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المهني المنوط بهم على أكمل وجه .

وفي نهاية هذا البيان نتمنى جميعاً عبور مصر هذه المرحلة الصعبة وتوفيق فخامتكم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الحد من انتشار هذا الفيروس، ودمتم لـمصر ووفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه صالح الوطن .