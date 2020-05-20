عاطف مغاوري يكتب : بعد إعلان الضم..هل من موقف عربي يساند فلسطين ؟

*بقلم: عاطف المغاوري

تشكل التحالف الحكومي الصهيوني في دولة الاحتلال على مشترك اجتمع عليه فرقاء العملية السياسية في الكيان الصهيوني، (اليمين واليمين المتطرف)، ألا وهو مزيد من الاغتصاب والإنكار للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، مزيد من ضم الأراضي، وإسقاط كافة المعاهدات، وإنكار التعهدات، والانقلاب على كل الاتفاقات، وفي تحدٍ سافر لكافة القرارات والمواثيق الدولية.

ويعد إعلان نتنياهو في بيان ما يسمى نيل الثقة، على تشكيله العصابي من الكنيست، حيث قال: (أنه قد آن الأوان لفرض القانون الإسرائيلي على المواطنين، والمستوطنات اليهودية فى الضفة)، وأنه سوف يتم فرض السيادة الإسرائيلية بضم الاغوار، ومناطق شمال البحر الميت، أي ما كان وعوداً انتخابية على مدار ثلاث جولات انتخابية خلال عام، أصبحت برنامجاً لحكومة التحالف الصهيوني في دولة الاحتلال، ومدعوماً بمساندة بل وتشجيع من الإدارة الامريكية، وأكثر من ذلك بتوفير الحماية للكيان وقادته من مجرد المثول أمام العدالة الدولية، في تحدى وإجرام بحق القانون والمواثيق والقرارات الدولية.

جاء ذلك من نتنياهو يوم الاثنين 18/5 أمام الكنيست، وفي مواجهة هذا العدوان اجتمعت اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس

الفلسطينى محمود عباس(ابومازن) الثلاثاء 19/5 وإعلان قرار الكل الفلسطيني دون أدنى تردد، أو حسابات لردود فعل الاحتلال، وفي ظل الظروف المحيطة بالقيادة والشعب الفلسطيني، والضاغطة من جراء الحصار، والملاحقة من قبل آلة الحرب الصهيونية، جاء الإعلان واضحاً صريحاً: (نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات، والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما فيها الامنية)، وهو إعلان بأسم منظمة التحرير، ودولة فلسطين.

وتباينت ردود الافعال، ومن أبرزها ما جاء على لسان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فى حديثه لصحيفة دير شبيجل الألمانية:،(الضم يعنى الصدام)

وما صدر عن المؤسسات الأردنية بالتلويح بسقوط اتفاقية وادي عربة، وهو ما يجعل الأمر ضمن الجد لا الهزل، دائرة الفعل وليس ضمن الظاهرة الصوتية التي اكتوينا منها في عالمنا العربي، وبخاصة فيما يتعلق بإدارة الصراع مع العدو الصهيوني،وبخاصة بعد الموقف الحازم من القيادة الأردنية، في إلغاء ملاحق وادي عربة، الخاصة بالسماح لدولة الاحتلال باستغلال الناقورة والغمر الأردنيتين لمدة 25 عاما، والتي نقدرها لكونها تأتي ضمن تصويبات، وتصحيح الأخطاء، ولأهمية الموقف الأردني، باعتباره البلد المرشح من الدوائر الصهيوأمريكية كوطن بديل، بالإضافة لكونه إحدى الدولتين الموقعتين على ما يسمى باتفاق سلام مع الكيان الصهيوني (مصر والأردن)، وهناك من المواقف التى تأتي في الأهمية والتأثير لما لها من المكانة الدولية، منها رفع عريضة موقع عليها من (130) نائباً في مجلس العموم البريطاني، يطالبون فيها حكومة بلادهم باتخاذ الإجراءات العقابية بحق إسرائيل، في حال تنفيذها سياسة الضم والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، والأغوار، وشمال البحر الميت، وما صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية للاتحاد الأوربي بموافقة (25) دولة من دول الاتحاد، يطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم في الضفة الغربية، وما طالب به رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه نظيره الألماني أثناء انعقاد الاجتماع الافتراضى للجنة التوجيهية الفلسطينية / الألمانية، يوم الثلاثاء 19/5 برفض الضم والاستيلاء، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، ويتم ذلك ضمن ما تردد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من مناقشات جادة بين أعضائه للبحث في الرد الأمثل على الإجراء الإسرائيلي وبحث الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

والآن جاء موقف باقي الدول العربية، و الذي تنتظره الجماهير العربية على اتساع عالمنا العربي عامة، وفي فلسطين خاصة باشتياق ولهفة، متمنين أن يكون على مستوى الحدث، ولا تخذل في النظام العربي الرسمي صاحب المبادرة العربية، التي أطلقت في قمة بيروت 2002 ، ولم يلتفت لها أحد لأن أصحابها والذين عملوا على اطلاقها، وقيادة الشعب الفلسطيني أبو عمار القائد والرمز محاصرة فى المقاطعة برام الله، من قبل ألة الحرب الصهيونية، بعد اجتياح القوات الصهيونية مناطق الضفة بقيادة المجرم شارون، متنكرة لكل الاتفاقات التي وقعت في أوسلو، ولكن دولة الاحتلال لا تقنع بتنازلات، وتريد المزيد بحيث لا يتبقى شيئا للشعب الفلسطيني.وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية، وكان الثمن استشهاد أبو عمار المحاصر.

تلك المبادرة العربية التي مضى على إطلاقها ثمانية عشر عاماً دون استجابة، أو التفاتة، من العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي (الحليف الاستراتيجي للأشقاء العرب؟!).

ما تنتظره الجماهير العربية هو اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، ولا يبحث عن الصياغات التي لا تغضب السيد الأمريكي، أو المواقف الرمادية التي تمسك العصى من الوسط، في محاولة لإرضاء الجميع، السارق والمسروق، القاتل والمقتول، والخاطف والمخطوف، ما تنتظره الجماهير العربية في حده الأدنى التمسك بالمبادرة العربية الذين هم اصحابها، وهم الأولى بالدفاع عنها وعدم القبول بالتنازل عنها، أو الالتفاف عليها، كما روج البعض لإرضاء بعض الأطراف الراغبة فى التطبيع، والتعايش بدون مقابل، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من دعم، ومساندة الأشقاء العرب، وأن يترك منفرداً فريسة للأطماع الصهيونية التي لا ترتوي، ولن تكتفي بفلسطين، فأحلامهم وأطماعهم معلنة وواضحة و نعلمها نحن العرب ، ولكننا لا نعمل في مواجتهها بقدر ما نعلم عنها؟؟؟!!

هل من المنتظر أن تعلن الدول العربية مجتمعة تمسكها بالمبادرة العربية، والإصرار عليها، والاتفاق على البدائل في حال عدم انصياع دولة الاحتلال وداعميها للحق العربي، الذي تمثله المبادرة، الحد الأدنى من الحقوق العربية، والتي لا يمكن النزول عنها، والأكثر انتظاراً وتعقد عليه الآمال، هو إعلان مصر موقفها الذي يليق بها وبمكانتها، بحيث يكون الموقف واضحاً، وصريحاً ولا لبس فيه، ليس باعتبارها الدولة العربية الكبرى فقط ، ولكن استناداً لما وقعته فى اتفاقية كامب ديفيد من إطار عام للتسوية، يعتمد على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، قبل أن توقع اتفاقية السلام مع العدو الصهيوني، والذي ورد فيه الاستناد إلى ما ورد فى الإطار، والمستند إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وبمشاركة الولايات المتحدة، التي هي في ذات الوقت، الطرف الثالث في كلا من

الإطار العام للتسوية، بين إسرائيل وكافة الأطراف العربية، ويأتى في المقدمة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نتذكر، ونتمسك بما نتذكره أن أصل المشكلة هي استيلاء إسرائيل على أرض فلسطين، وحرمان شعبها من العيش أسوة بكل شعوب العالم.

هل ننتظر من أعضاء مجلس النواب المصري أن يتخذوا موقفاً شبيهاً بموقف (130) من أعضاء مجلس العموم البريطانى، أو على الاقل اتساقاً مع الموقف الذي أعلنه رئيس البرلمان العربى، إن إعلان عدد من النواب باستخدامهم الأدوات البرلمانية، بالمطالبة بوقف العمل باتفاقية السلام ، أو على الأقل المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقية اعتماداً على الخروقات التي ارتكبتها إسرائيل، ومازالت ترتكب الكثير، واستنادا للنظرية الخاصة بإعادة النظر في نصوص الاتفاقية، لمرور الفترة القانونية (كتاب الدكتور محمد حازم عتلم “قاعدة تغير الظروف فى النظرية العامة ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية”) وأن أصل الصراع هى فلسطين، وأى اتفاق يتجاهل هذة الحقيقة لن يكتب له البقاء مهما طال الزمن والألم، وكما قال العالم الجليل جمال حمدان (رفاهية وتقدم مصر واستقرارها لايمكن ان يتحقق إلا بتحرير فلسطين)، وفقهياً قالوا: أن دفع الضرر يوفر علينا تبعات رفع الضرر بعد وقوعه، وجدير بالأمة العربية ،والاسلامية التى اجتمعت قياداتها ممثلين لعدد (55) دولة فى قمة الرياض20/5/2017 ، بعنوان تحالف مواجهة الإرهاب، أليس الأولى بهم أن يجتمعوا اليوم لمواجهة الارهاب الصهيونى الماثل على الارض، والجاسم على صدر أبناء شعبنا العربى فى فلسطين، بشرط أن تكون قمة الهمة والعمل لا قمة إبراء الذمم.

القرار الفلسطيني يحتاج، بل ينتظر الدعم والمساندة بما يتفق وحجم الوقائع، وبما يليق بالأمة وقداراتها، والموقف الأردني يحتاج المساندة، ليحقق المرجو منه في لجم الأطماع الصهيونية، وإنه بقدر الاقتراب من فلسطين تتضاءل خلافاتنا، وتختفي صراعاتنا، ونشفى من أمراض التجزئة والتشرزم، هكذا هو درس التاريخ، والمواقف الدولية تحتاج إلى حاضنة عربية.

لا تتركوا فلسطين بمفردها، وتحركوا من أجلها، بل من أجل الأمة العربية قبل فوات الأوان، وقبل أن نخرج من التاريخ، وعندها لاينفع الندم أو الهروب من المسؤولية.

إنها فلسطين كانت ومازالت فلسطين، وستبقى فلسطين، مهما طال الزمن والألم.

وباء الصهيونية أخطر من كل وباء.