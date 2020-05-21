رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية د. رشاد عبدة لـ”الأهالي” :التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام بها ثغرات وأغفلت التعامل مع الشركات الخاسرة..وتزيد من سلطات “الوزير”

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مشروع التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 ،والمطروح هذه الايام على الجلسة العامة للبرلمان لاقراره به العديد من الملاحظات التي تستوجب عدم إغفالها، وأولها أحقية الجمعية العمومية للشركة عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، موضحًا أنها ثغرة لتصفية الحسابات، ويجب إذا تم هذا الإجراء أن يتم عزل مجلس الإدارة بالكامل إذا ثبت عدم كفاءته.وتابع “عبده”، أن التعديلات تزيد من سلطات الوزير، على أعمال الجمعيات العمومية، ومجالس إدارات الشركات، فضلا عن خطورة التعديل الخاص بنقل أسهم شركة تابعة إلى شركة أخرى، ولكن وفقا للقانون 159، الخاص بالشركات المساهمة، بحجة تنشيط عمل البورصة، موضحًا أنه إجراء في منتهي الخطورة على مستقبل الشركات.وأضاف أن مشروع التعديلات، لم يحتوي على الجوانب الجوهرية لتطوير الشركات التابعة، موضحًا أنه يوجد لغط كبير فى توزيع أرباح الشركات، فضلا عن إغفال التصرف فى هذا الأمر فيما يخص الشركات الخاسرة، من ناحية قواعد الصرف من عدمه.