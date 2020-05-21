تنفذه شركة الصوت والضوء التابعة للوزارة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد اللمسات النهائية لمشروع إضاءة ميدان التحرير

تفقد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الأربعاء، اللمسات النهائية من تنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية.

وقد تابع السيد الوزير، خلال جولته التفقدية، تنفيذ بعض الملاحظات التي أبداها السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير خلال تفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير يوم الأحد الماضي.

ويأتي المشروع في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه السيد رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.

وقد بلغت تكلفة مشروع إضاءة الميدان بالكامل الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي ٦٠ مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي ٣ أشهر .