 الأوقاف توقف رواتب خطباء المكافأة

شهدت الآونة الأخيرة أزمة بين الأوقاف وخطباء المكافأة بعدما قررت الوزارة وقف رواتب الخطباء، وهو ما قوبل بالرفض والغضب من قبل الأئمة، مؤكدين أن الوضع الراهن ليس من صنع أيديهم، خاصة أنهم يعانون من أزمات مالية كبيرة بسبب ترك وظائفهم الأساسية التي امتهنوها بعد رفض الأوقاف تعيينهم.

وأوضحوا أن جميع العاملين في الوزارة من أئمة وإداريين وعمال يتقاضون أجورهم كاملة رغم توقف الخطب وتقليل أعداد العاملين، وبينوا أن الوزارة لم تراع الظروف الراهنة للخطباء، وأنهم رغم قيمة المكافاة الضعيفة فهم في أشد الحاجة إليها بسبب الوضع الراهن.

وفي المقابل أكدت وزارة الأوقاف أن المكافأة تصرف مقابل عمل، وأن الوضع الراهن الذي شهد تفشي لفيروس كورونا، أدى إلى وقف الجمع والجماعات وبالتالي لم يقم خطيب المكافأة بأداء عمله “الخطبة” ليحصل على تلك مكافأة.

وأضافت أن الوزارة تصرف الرواتب لجميع الأئمة والعاملين المعينين بالوزارة، مشيرة إلى أن غير المعينين يتم التعامل معهم أجر مقابل عمل.

الجدير بالذكر أن خطباء المكافأة يحصلون على ١٥٠ جنيها مكافأة وقد تقدموا بطلبات عديدة إلى وزارة الأوقاف وأعضاء اللجنة الدينية ومجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم، ورفع رواتبهم ولكن دون جدوى.